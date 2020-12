Michael Porter Jr. veut se mesurer aux plus grands

C’est l’une des grosses révélations de la bulle, au point même d’être sélectionné dans le second meilleur cinq de la fin de la saison régulière avec ses 22.0 points et 8.6 rebonds de moyenne. Après une saison blanche, puis des performances en dents de scie, Michael Porter Jr. a en mis plein la vue dans la « bulle », et désormais il faut confirmer.

Pour cela, les dirigeants lui ont fait de la place puisqu’ils n’ont pas conservé Jerami Grant et Torrey Craig, et désormais il est prêt, selon lui, à être la 3e star de l’équipe.

« Je suis prêt, et je veux défendre sur les meilleurs joueurs, et je veux que les meilleurs joueurs défendent sur moi » annonce-t-il. « J’ai plus ou moins tout vu la saison dernière… On a joué LeBron en playoffs, j’ai joué contre Kawhi, Paul George… Tous les meilleurs joueurs à mon poste. Donc je pense que j’ai acquis une expérience que je n’avais pas la saison dernière. »

A propos de playoffs, Porter Jr. avait aussi montré ses limites avec des stats quasiment divisées par deux. Mais comme il l’explique, ces séries face au Jazz, aux Clippers et aux Lakers l’ont fait grandir à vitesse grand V.

« Je suis passé de DNP (Did Not Play) à titulaire dans une finale de conférence » poursuit-il. « J’ai beaucoup appris en un an, et je veux encore aller plus loin cette année. Je veux vraiment réaliser un grand bond en avant. Je me suis donné à fond dans tous les secteurs dans lesquels je devais m’améliorer après les playoffs. Je suis excité et j’ai le sentiment d’être prêt. »