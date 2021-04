Un Tim Hardaway Jr. record en l’absence de Luka Doncic

Malmené par une équipe de Detroit également démunie, Dallas a fait la différence dans le dernier quart-temps grâce au coup de chaud d’un Tim Hardaway Jr. auteur de 17 points consécutifs pour Dallas dans le « money-time ».

Grâce à ce coup de chaud, l’ancien Knick a donné 4 points d’avance à son équipe, qui se sont avérés suffisants pour engranger une nouvelle victoire et se retrouver à un match des Lakers pour la 5e place à l’Ouest.

Dans le dur depuis 10 matchs avec 11 points de moyenne à seulement 27.7 % à 3-points avant cette rencontre, le shooteur a pris les choses en main avec ce nouveau record en carrière à 42 points, établi grâce à un impeccable 6/10 à longue distance. « Il ne voulait pas nous laisser perdre. Il était déterminé. Je l’ai vu dans ce mode et quand il est comme ça, il a une volonté de fer. Il voulait scorer » témoigne Rick Carlisle.

Avec 4 défaites sur les 5 matchs disputés sans Luka Doncic cette saison, Dallas essaye de franchir un cap en l’absence de son meilleur joueur. Face aux hommes de Dwane Casey, la franchise texane vient ainsi de connaitre sa deuxième victoire sans sa star slovène, après celle contre OKC en mars dernier.

Une victoire qui les rapproche un peu plus de la 5e place

Certes, les deux succès ne sont pas contre des équipes de haut de tableau mais cela montre quand même une certaine maturité, comme l’explique Trey Burke, lui aussi auteur d’un bon match à 15 points.

« C’est dur parce que tu n’as pas KP, Luka et nous savions que ça allait être dur en fin de match. Les gars doivent être prêts à élever leur niveau de jeu et faire de grosses performances aux moments importants. Ce soir, ce gars-là, c’était Tim. Il a été phénoménal, il nous a portés. Ça montre que nous avons grandi. »

Même son de cloche pour l’entraineur, qui souligne la prestation collective sans Luka Doncic, Dorian Finney-Smith mais aussi Kristaps Porzingis qui est sorti pour cause de douleurs au genou.

« C’était un match difficile et éprouvant physiquement. Nous avons eu beaucoup de joueurs qui ont fait de bonnes choses. Il (Hardaway Jr.) nous a guidés, il était notre joueur phare. Dans le quatrième quart-temps, quand ça commençait à devenir un peu plus dur, on lui a juste donné le ballon et il a fait beaucoup de bonnes choses. »