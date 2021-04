Kristaps Porzingis de nouveau touché au genou

À l’approche de la fin de saison, c’est toute la franchise de Dallas qui retient son souffle. Déjà touché à la cheville gauche face aux Lakers la semaine dernière et absent depuis, Kristaps Porzingis a encore été contraint de sortir en cours de match à l’occasion de son retour en jeu à Detroit.

Auteur de 11 points en 21 minutes, le Letton a quitté le parquet dans le troisième quart-temps pour ne plus revenir après s’être plaint de douleurs au genou, le même opéré en octobre au niveau du ménisque.

À dix matchs de la fin, c’est un nouveau coup dur dont les Mavs se seraient bien passés, alors que Luka Doncic avait également été laissé sur la touche, touché au coude.

« Nous sommes très inquiets à cette époque de l’année, même pour un ongle cassé »

« Nous allons espérer le meilleur et croiser les doigts pour qu’il ne s’agisse pas d’un problème grave », a déclaré Rick Carlisle après la rencontre. « Nous sommes très inquiets à cette époque de l’année, même pour un ongle cassé. C’est le monde dans lequel nous vivons en ce moment avec cette densité de matchs. La bonne chose, c’est que je n’ai rien entendu à ce propos à la mi-temps. C’est lorsqu’il est sorti en troisième quart-temps après être resté assis quelques minutes. À l’approche de la fin de la période, Casey Smith (responsable de la santé et de la performance des joueurs) est venu me faire savoir qu’il ne reviendrait pas ».

Impossible pour l’heure d’évaluer la potentielle durée de son absence alors que Dallas reçoit Washington ce samedi. Du repos et de la glace pourraient suffire dans le meilleur des cas. En attendant le verdict, qui devrait intervenir aujourd’hui, les fans des Mavs vont se ranger derrière le ressenti de Rick Carlisle après la rencontre.

« Il avait l’air de bien marcher après-coup et il était plutôt de bonne humeur, donc nous verrons comment il se sent au réveil demain puis dans les prochains jours », a-t-il conclu.