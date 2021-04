Pour Mark Cuban, Luka Doncic et Kristaps Porzingis se comportent comme « des collègues de travail »

Mark Cuban a du nez puisqu’après avoir profité pendant 20 ans de Dirk Nowitzki, le voilà parti pour en faire de même avec Luka Doncic. Leur collaboration est récente mais le patron des Mavericks sait qu’il possède bien plus qu’un « franchise player » puisque le Slovène n’est rien de moins qu’un futur MVP en puissance et peut-être même le visage de la NBA pour les années à venir.

« Quand on possède un talent générationnel comme Luka, on construit autour » explique-t-il à The Athletic. « C’est assez simple et évident. Et plus vous jouez avec lui comme élément central, plus vous découvrez quelles sont les pièces dont vous avez besoin, puis vous faites de votre mieux pour aller les chercher. »

La première pièce a été Kristaps Porzingis, récupéré à New York, malgré ses problèmes de genoux. Le Letton apprend à jouer avec Luka Doncic, et à écouter Mark Cuban, leur relation serait purement sportive. « Il s’agit d’une bonne et solide relation de travail, comme celle que peuvent avoir deux collègues dans n’importe quelle autre entreprise. Vous n’allez peut-être pas tout le temps prendre un verre avec vos collègues. Vous allez peut-être dîner avec eux de temps en temps, mais vous êtes des amis de travail et vous vous entendez bien au travail. C’est globalement comme ça qu’ils s’entendent. Avec le temps, les relations s’améliorent, surtout si l’équipe gagne. »

« On fera ce qu’il faut pour construire autour de Luka et KP »

Il faut aussi jongler avec les rumeurs comme celles qui sont apparues avec la « trade deadline », et elles avaient quelque peu déstabilisé Kristaps Porzingis.

« Je ne suis pas surpris que tout soit observé de près… C’est comme ça que la NBA fonctionne et, le plus souvent, c’est l’œuvre d’une équipe ou d’une autre qui tente d’inventer la rumeur pour que les joueurs et les équipes soient obligés de réagir. Qu’il s’agisse de rumeurs d’échanges ou autres, d’ailleurs. »

Pour en revenir à Luka Doncic, les Mavs ont la possibilité de le prolonger dès cet été pou le maximum, mais il faudra aussi se positionner sur le marché des free agents. « Tout dépendra du marché » confirme Mark Cuban. « D’un côté, des joueurs veulent jouer avec Luka et KP. De l’autre, c’est facile de monter des échanges avec plusieurs éléments pour récupérer des joueurs de top niveau. On fera ce qu’il faut pour construire autour de Luka et KP. »

Et Mark Cuban d’ajouter que « beaucoup de joueurs » veulent jouer avec Luka Doncic…