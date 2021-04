Devant Gregg Popovich, une 600e victoire en carrière d’Erik Spoelstra

31 octobre 2008. Après une présaison qui l’a vu passer par Bercy, Erik Spoelstra décrochait sa première victoire en saison régulière en NBA, 103-77, face aux Kings. À cette époque, personne ne pouvait toutefois penser que l’épopée de cet ancien assistant vidéo à la tête du club floridien allait durer si longtemps.

Plus de douze ans plus tard et avec deux titres NBA en poche, le stratège du Heat a donc signé cette nuit sa 600e victoire en carrière. Une victoire symbolique face aux Spurs de Gregg Popovich qui n’a pas manqué de rendre hommage au seul coach qui a réussi à le battre en finale NBA, en 2013.

« J’admire vraiment ce qu’il a fait, son ascension et la façon dont il a connu les différents niveaux de la ligue pour se retrouver dans la position qu’il occupe. Il a travaillé si dur, fait un si bon travail, et c’est assez enthousiasmant de voir quelqu’un réaliser ça », a-t-il déclaré. « Nous avons eu de belles batailles. Nos équipes se sont suffisamment affrontées, et à des niveaux élevés, pour que nous sachions ce que c’est que de passer par là, parfois au sommet, parfois non. Je pense donc qu’un respect se développe à partir de ça, mais aussi une compréhension quant à la difficulté de ces emplois et de la chance que nous avons d’être en mesure de rivaliser à ce niveau ».

Un respect mutuel entre deux grands coachs

Sixième coach de l’histoire à atteindre la barre des 600 victoires au sein de la même franchise, Erik Spoelstra s’est également montré reconnaissant. D’abord envers celui qui a cru en lui pour le remplacer sur le banc du Heat en 2008, Pat Riley, ainsi qu’envers Micky Arison, propriétaire de la franchise.

« C’est une leçon d’humilité », a-t-il déclaré après avoir atteint cette barre symbolique. « Évidemment, je pense toujours à Pat et Micky pour m’avoir donné cette incroyable opportunité de coacher avec cette franchise. Je me sens une grande responsabilité de le faire de la bonne façon pour quelque chose qu’ils ont commencé et créé ».

Erik Spoelstra a également tenu à souligner l’attitude de gentleman de Gregg Popovich, rappelant à quel point il a pu être une inspiration pour la nouvelle génération de coachs.

Comme Pop à San Antonio, Erik Spoelstra a réussi à cultiver et faire perdurer une vraie « identité » au sein de de la franchise floridienne, une des raisons qui expliquent, pour lui aussi, sa longévité.

« Il a toujours été un exemple incroyable de classe, de dignité », a souligné Erik Spoelstra au sujet de son homologue texan. « Pour être capable de faire ça après des victoires ou des défaites, je pense juste que c’est un excellent exemple, qui montre que vous pouvez toujours avoir de la classe, peu importe le résultat (…). Il a été un exemple incroyable, je pense, pour beaucoup d’entre nous, les coachs. Nous observons simplement comment il opère et dirige ce programme. Ils ont une grande culture, une grande structure, mais je pense qu’il y a aussi un état d’esprit afin de grandir, et une ouverture pour être vulnérable et apprendre des choses différentes ».