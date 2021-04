Victime d’une faute non-sifflée à la dernière seconde, Zion Williamson estime qu’il doit gagner le respect des arbitres

Les Nuggets ont retenu la leçon de leur premier affrontement avec Zion Williamson cette saison. Il y a un peu plus d’un mois, les Pelicans étaient venus s’imposer dans les Rocheuses et Denver n’avait pas trouvé de solution pour stopper l’ancien pensionnaire de Duke en fin de match. Depuis, la formation de Mike Malone a recruté Aaron Gordon pour épauler Paul Millsap, et les Nuggets ont joué plus dur sur l’homme en question.

Résultat : les Nuggets ont remporté leurs deux derniers duels face à la franchise de Louisiane avec une action symbolique cette nuit à la dernière seconde, un contre féroce de Nikola Jokic sur Zion Williamson, trouvé sous le cercle par Brandon Ingram.

« J’étais là pour arrêter le drive, il a fait une passe à Zion, il est allé au dunk et j’y suis allé à fond pour ne pas le laisser marquer », a déclaré Nikola Jokic. « Je visais le ballon et j’y suis allé aussi fort que possible, en me disant que même si c’était une faute, je ne devais pas lui donner un and-one ».

En quête de « respect »

La faute est bien visible sur la main droite de Zion Williamson, mais les arbitres n’ont pas bronché et Denver s’est imposé sur le fil. L’apprentissage passe aussi par là pour la star des Pelicans, qui estime qui c’est une question de statut qui a décidé du sort de cette rencontre.

« Je dois gagner le respect », a-t-il estimé après avoir été limité à 21 points cette nuit. « Je n’en suis qu’à ma deuxième année en NBA. Il faut que je prenne quelques années d’expérience de plus et j’espère que les choses de ce genre évolueront ».

La pilule a eu beaucoup plus de mal à passer pour le reste de l’équipe, à commencer par Brandon Ingram qui a déploré la décision du corps arbitral.

« Bien sûr, chacun d’entre nous pensait que c’était une faute, mais les arbitres ont vu autrement. Au bout du compte, on doit s’en tenir à ce qu’ils disent. Je suis sûr que ça le motivera à y aller encore plus fort au prochain match et qu’il s’assurera de faire savoir qu’il y a faute sur lui en plus de finir plus fort. Qu’il récolte un faute ou se fasse contrer, je prendrai la même décision à 100% dans la même situation. Ça s’est juste terminé comme ça… ».

La puissance beaucoup plus punie que la vitesse en NBA ?

Cette saison, Zion Williamson tente en moyenne à 8.6 lancer-francs par match. Seuls Trae Young et Giannis Antetokounmpo vont plus souvent sur la ligne.

Cette nuit, le sophomore des Pelicans s’y est présenté à sept reprises. Mais pour Stan Van Gundy, le compte n’est pas bon. Le coach est ainsi sorti de ses gonds après une réflexion d’un des officiels après la rencontre.

« Zion se rend souvent sur la ligne des lancers-francs et les arbitres m’ont demandé combien de lancers-francs il avait tirés ce soir. C’est une question stupide. Ça n’a pas d’importance. Sifflez à chaque fois qu’il y a une faute sur lui, c’est ça votre travail. La question n’est pas « Il a tiré 8, 9, 10 lancer-francs ». Certains soirs, il devrait en tirer 20. Simplement, sifflez-les. C’est tout. Que doit-il faire de plus pour obtenir ces coups de sifflet ? Je ne sais pas. C’est une bonne question », a-t-il déclaré.

Comme peut l’être un LeBron James, Zion Williamson est tellement costaud physiquement que les chocs ont tendance à être sous-évalués par les arbitres, alors que les contacts sont bien présents. « La puissance est beaucoup plus punie que la vitesse dans cette ligue », a ainsi résumé SVG.

« Il va au cercle à chaque fois. Il y a des fautes, mais on ne les siffle pas sur lui » a pour sa part ajouté Lonzo Ball, auteur d’un triple-double. « Il ne peut pas signaler ses propres fautes, on n’est pas dans un « pick-up game ». Il doit juste continuer comme ça, jouer dur, et avec un peu de chance, ça finira par tourner en sa faveur ».