Les Blazers voulaient vraiment fermer le clapet des Grizzlies

Battus à deux reprises par les Grizzlies sur leur parquet, les Blazers se sont remis la tête à l’endroit à Indianapolis, avec un feu d’artifice à 3-points emmené par Anfernee Simons, mais c’était bien le match de cette nuit qu’ils avaient entouré au feutre rouge. Pour cette 3e opposition, à Memphis, Portland avait cette fois préparé son coup.

La ligne arrière composée de Damian Lillard, CJ McCollum et Norman Powell a bien retenu la leçon et a surtout entendu les commentaires de Dillon Brooks, annonçant que ses Grizzlies voulaient passer le balai et donc faire la passe de trois en saison régulière face à Portland…

« On est venu dans leur salle et on leur a botté les fesses et il n’y a rien à dire »

« On a vu la déclaration de Dillon Brooks qui disait qu’ils voulaient nous balayer et on ne pouvait pas laisser passer ça », affirme Norman Powell sur le site des Blazers. « Ils nous en avaient pris deux sur notre terrain donc on se devait d’arriver avec un état d’esprit agressif, défensivement et offensivement. J’ai trouvé qu’on a réussi à maintenir cette mentalité pendant tout le match. »

Avec 54 points de son trio d’arrières en première mi-temps, Portland a pris ce match par le bon bout. CJ McCollum (26 points à 10/15 aux tirs, 6 passes) et Norman Powell (24 points, 5 rebonds, 4 passes) n’ont jamais arrêté d’appuyer l’accélérateur, pour une victoire nette et sans bavure (130-109). Il fallait remettre les points sur les i.

« Certains de ces jeunes joueurs, ils pensent tout savoir », se marre CJ McCollum. « Ils sont excités, ils ont joué dur, ils nous ont botté les fesses donc ils ont gagné le droit de parler, de dire certains trucs qu’ils ont dit ou de faire certains trucs qu’ils ont fait. Mais on est venu dans leur salle et on leur a botté les fesses et il n’y a rien à dire. »

Beaucoup plus sérieux défensivement, notamment face au jeu rapide des Grizzlies, les Blazers se sont finalement rendus la tâche facile, menant de 33 points en première mi-temps et scorant 74 points, soit un record égalé pour un adversaire de Memphis.

« J’ai trouvé que nos arrières avaient été très bons mais avec Memphis et leur façon de jouer, avec Morant au centre de leur jeu, j’ai trouvé qu’on avait fait du bon boulot sur la défense des pick & rolls », ajoute Terry Stotts. « On a bien sécurisé nos rebonds. Pour moi, il faut défendre à cinq, et tout le monde a un travail à accomplir. En première mi-temps, on a défendu collectivement et ça inclut le repli défensif. Les arrières ont bien tenu les porteurs de balle et nos intérieurs ont fait ce qu’on attendait d’eux. »

« On voulait revenir et frapper un grand coup »

Après leur série de cinq défaites, les vétérans de Rip City se sont repris. Ce match à Memphis, et plus globalement, ce dernier « road trip » à l’Est, est finalement le dernier test grandeur nature avant les playoffs… ou le « play in ».

« On était certainement prêt à jouer. Ça se sentait », confirme Carmelo Anthony. « On pouvait sentir qu’on était tous très concentré et on savait combien ce match était important pour nous. »

Avec ce succès, les Blazers ont non seulement recréé un écart sur Memphis au classement mais ils sont aussi revenus tout près des Mavs pour la précieuse 6e place, qui permet de s’éviter le « play-in ». Ces oppositions consécutives (ou presque) avec les Grizzlies auront-ils finalement été un mal pour un bien pour Portland ?

« On voulait revenir et frapper un grand coup », assure Norman Powell sur NBC. « Ils jouaient plus dur que nous. On leur avait laissé beaucoup trop de points sur transition. On les avait laissés jouer sur leur qualité première sur ces deux matchs chez nous. On doit garder cette énergie, cette concentration et cette solidarité offensivement et défensivement. »

Selon CJ McCollum, les Blazers avaient besoin de ces coups de poing dans le ventre pour se réveiller, ou en tout cas, pour se remettre la tête à l’endroit et repartir de l’avant. Avec un Jusuf Nurkic qui retrouve son niveau d’antan et une vraie prise de conscience défensive, Portland garde le cap.

« On est en bonne position, mentalement et physiquement. On pratique un bon basket. Défensivement, on fait des progrès. On a un calendrier difficile pour finir la saison mais ça va être un bon défi pour nous. Je pense qu’on devait faire face à de l’adversité. Beaucoup de nos gars jouent mieux quand on est dos au mur. »