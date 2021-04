Rondae Hollis-Jefferson finira bien la saison chez les Blazers

Après deux contrats de dix jours, Rondae Hollis-Jefferson va pouvoir défaire ses valises pour de bon : il va bel et bien finir la saison chez les Blazers, ainsi que l’a annoncé ESPN.

Si ses statistiques offensives (3 points à 40% de réussite) ne font clairement pas rêver, l’ailier vétéran a fait ce qu’il fallait en défense et dans les autres secteurs du jeu (un peu moins de 3 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1 interception en 12 minutes) pour convaincre Terry Stotts et la direction de Portland de le signer jusqu’à la fin de saison.

Sa performance contre les Clippers avait notamment plu à l’entraîneur, qui l’avait titularisé en lieu et place de Derrick Jones Jr. : « J’ai trouvé qu’il avait réussi à provoquer des choses pour l’équipe. Il a récupéré des possessions supplémentaires, apporté de l’énergie et son envergure. »

Avec les Wolves en amont de la saison, où il n’avait finalement pas passé le « cut » à la fin du camp d’entraînement, Rondae Hollis-Jefferson va pouvoir souffler un bon coup, avant d’apporter encore plus de son énergie en défense, où les Blazers sont toujours autant à la peine cette saison.

« En tant que compétiteur, et quelqu’un qui est passionné par le jeu, c’était clairement très difficile de rester à la maison sans jouer. À un moment donné, j’ai même carrément arrêté de regarder du basket. Je suis vraiment très reconnaissant de cette opportunité avec Portland qui a cru en moi » expliquait-il.

À 26 ans seulement, Rondae Hollis-Jefferson a une bonne occasion de démontrer sa valeur sur cette fin de saison. Spécialiste défensif, il en est à 9 points, 5 rebonds, 2 passes et 1 interception en carrière.