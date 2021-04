Relancé par Portland, Rondae Hollis-Jefferson a dû se remettre en question

Après quatre saisons très correctes à Brooklyn, où il fut parfois titulaire, Rondae Hollis-Jefferson avait rejoint les Raptors en 2019, notamment pour prendre la suite de Kawhi Leonard parti vers les Clippers.

L’ailier avait fait son travail, en défense surtout, et à l’issue de la saison 2019/20, il était libre… Et il va le rester jusqu’au début de ce mois d’avril, puisque son expérience avec Minnesota en décembre 2020 n’avait rien donné.

Si Rondae Hollis-Jefferson est donc sur les parquets depuis quelques jours, c’est grâce à Portland, qui a misé sur lui en proposant un premier contrat de 10 jours, puis un second. Un soulagement pour lui.

« C’est clairement très important pour moi », assure-t-il à The Oregonian. « J’étais chez moi pendant cinq mois, je suis passé par toutes les émotions. Quand on pense pouvoir jouer au plus haut niveau face aux meilleurs joueurs du monde et qu’on est dans une situation où personne ne veut de vous, c’est dur. J’étais arrivé à un point où je ne regardais plus de basket du tout. »

Le joueur de 26 ans s’est donc remis en question. Il se pensait bien installé en NBA, toujours capable d’intéresser une ou plusieurs équipes avec ses références défensives. Sauf qu’il s’est aperçu que ce n’était pas le cas.

« Si on m’avait dit il y a trois ans que j’allais être dans cette position, j’aurais bien rigolé », concède-t-il. « C’est vraiment difficile à accepter de se retrouver dans une telle situation. Ça ouvre les yeux. »

Avec 6 points et 5.5 rebonds de moyenne en 23 minutes sur les deux derniers matches, Rondae Hollis-Jefferson fait ce que les Blazers attendent de lui, c’est-à-dire apporter sa défense et son énergie. Des qualités qui ne peuvent que faire du bien à Portland, qui souffre en défense. Tout comme avec Carmelo Anthony la saison passée, ce mariage entre le joueur et la franchise de l’Oregon est un mariage de raison où chacun peut y trouver son compte.

« Je suis reconnaissant à la franchise d’avoir cru en moi et de m’avoir offert une chance. C’est très important pour moi. Sur le terrain, je vais profiter de chaque opportunité et ne rien prendre pour acquis. »