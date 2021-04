Anfernee Simons, une éruption offensive plus que bienvenue pour les Blazers

Certaines équipes sont plus dépendantes du tir à 3-points que d’autres. C’est le cas des Blazers.

Sur cinq défaites de rangs, Portland a mis fin à sa vilaine série grâce à un tir de barrage derrière l’arc, un 20/35 bon pour un excellent 57% de réussite derrière l’arc. Anfernee Simons a pour le coup été intenable dans l’exercice en réussissant ses neuf premières tentatives, avant d’en rater une toute dernière pour terminer à 9/10.

Avec ce 9/9 de loin, il bat le record de franchise qui était possession de Terry Porter, auteur d’un 7/7 à 3-points en 1992, mais il inscrit également son nom dans le livre des records NBA en ayant réussi 13 paniers à 3-points de suite, sur plusieurs matchs, égalant ainsi Shake Milton (2020), Terry Mills (1996) et Brent Price (1996).

« Après le premier 3-points que j’ai rentré en deuxième mi-temps, je savais que ça allait être une bonne soirée pour moi », a expliqué Anfernee Simons sur NBC Sports. « Après ça, je me suis dit que peu importe qui contestait mes tirs ou si la défense était très serrée, je savais que ça tomberait dedans. »

S’il a raté sa dixième tentative, qui lui aurait permis d’égaler le record « all time » de Klay Thompson (« Je voulais voir combien j’étais chaud », sourira-t-il après coup), Anfernee Simons a été un des artisans majeurs de la victoire facile des Blazers, qui en avaient bien besoin pour lancer leur road trip.

« Ne pas être timide »

« Il était dans un grand soir », a apprécié Terry Stotts. « Il avait un toucher très léger sur ses tirs qui n’ont pas pris que le filet. On avait l’impression que le ballon se glissait dans le cercle. »

Capable d’éruptions offensives comme ça de temps en temps, comme lors du dernier match de sa saison rookie où il avait explosé pour 37 points (qui est toujours son record en carrière), le champion du dernier concours de dunks a toutes les qualités en magasin pour briller offensivement.

« Il sait que je suis son plus grand fan. J’ai énormément de confiance en lui », affirme Damian Lillard. « Quand il se retrouve dans ces positions, j’essaie toujours de l’encourager à continuer, à ne pas être timide, à ne pas se soucier de ce que les gens pensent. Avec le niveau de talent qu’il a et son potentiel, on doit lui permettre de grandir et je pense que ce type de moments va l’aider en ce sens. »

Parfois trop timide ou enclin à se poser trop de questions, Anfernee Simons pourrait bien jouer un rôle essentiel dans la fin de saison des Blazers, actuellement lancé dans un « road trip » de six matchs, dont une nouvelle confrontation avec leurs ennemis intimes de Memphis.

Après le départ de Gary Trent Jr. la place de « pétard ambulant en sortie de banc » est encore vacante…