Montrezl Harrell remercie ses mentors

Si certains vivent mal l’arrivée d’un joueur à leur poste, à l’image de Marc Gasol, d’autres ne se plaignent pas du traitement qui leur sont réservés. C’est le cas notamment de Montrezl Harrell.

Arrivé lui aussi cet été à Los Angeles, en même temps que l’Espagnol, l’intérieur des Lakers bénéficiait d’un temps de jeu important d’environ 25 minutes avant l’arrivée d’Andre Drummond. Mais depuis l’intronisation de l’ancien Piston dans l’effectif, il joue en moyenne à peine 20 minutes.

Face à Dallas, le joueur de 27 ans n’a d’ailleurs pas foulé le parquet, pour la première fois de la saison, et c’était un choix assumé de Frank Vogel. Sans doute vexé par ce traitement, le pivot a répondu de la meilleure des manières dans la nuit de lundi à mardi contre le Magic avec se 18 points (7/10 au tir) et 3 interceptions.

Se tenir prêt quoi qu’il arrive

Au sein d’un effectif très fourni à l’intérieur, Montrezl Harrell sait que ce genre de situation peut arriver et qu’il faut passer outre afin de rester prêt lorsque l’entraineur fait de nouveau appel à vous. « Cela fait partie de ces situations que tu dois apprendre à gérer » confirme-t-il au micro du LA Times. « Mais je suis arrivé dans la ligue derrière Dwight Howard et Nene à Houston (Nene est arrivé à Houston un an après Harrell) et j’avais un bon groupe de vétérans qui m’ont appris à me comporter comme un pro. »

Effectivement, Montrezl Harrell a rongé son frein la première année derrière Dwight Howard puisqu’il a du se contenter de 39 matchs à même pas 10 minutes de moyenne.

Mais l’ancien Rocket a profité du départ du pivot à l’été 2016 pour s’imposer comme une vraie option en sortie de banc avec 19 minutes de temps de jeu. Depuis, l’ancien Clipper n’a cessé de progresser au point de devenir le meilleur sixième de la NBA en 2020, et de rejoindre les champions en titre.

Toujours très intense quand il rentre sur le terrain, Montrezl Harrell remercie les vétérans qu’il a côtoyés dans sa carrière qui l’ont aidé à devenir un vrai pro. « J’ai eu de bons vétérans dans ma carrière avec des gars comme Trevor Ariza et Lou Williams. Le but est d’être un vrai pro, de faire ce dont l’équipe a besoin et ce que le coach te demande à un moment précis. J’ai continué à faire mes séances individuelles parce qu’au bout du compte je suis un bosseur. C’est grâce à ça que je suis dans cette ligue et que j’y reste, et donc je vais continuer à travailler. »