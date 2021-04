Rudy Gobert reconnaît sa grosse boulette : « C’est de ma faute à 200% »

« Si je ne foire pas la dernière action en défense, on rentre avec la victoire. » Après une deuxième défaite en trois jours face aux modestes Wolves, Rudy Gobert est en colère. Contre lui-même.

Alors que son équipe venait de reprendre la tête sur un gros tir à 3-points de Mike Conley à six secondes de la fin, le Français a commis une boulette défensive rarement vue dans pareil contexte.

Sur la remise en jeu des Wolves, il est d’abord resté au contact de Karl-Anthony Towns. Ce dernier a profité d’une série d’écrans pour remonter tête de raquette, en étant couvert par Mike Conley. Le « switch » semblait avoir bien opéré sauf que Rudy Gobert a fini par lâcher inexplicablement son nouveau vis-à-vis, D’Angelo Russell.

« C’est le genre d’action où tu te sens stupide »

Laissé seul au cœur de la raquette, ce dernier n’avait plus qu’à poser son double pas pour redonner un point d’avance à son équipe.

« (Cette défaite) est totalement pour moi », concède Rudy Gobert. « (Conley) était déjà dessus (sur KAT). On a changé, j’aurais dû le reconnaître. Mike a fait ce qu’il était censé faire, pas moi. Donc c’est de ma faute, à 200%. C’est le genre d’action où tu te sens stupide en voyant le ralenti. Ça n’arrive pas souvent mais celle-ci est pour moi, à 100%, c’est sûr. »

Sur l’action, il a visiblement mal interprété le regard de Conley, qui a pu sembler réclamer un nouveau changement défensif au dernier moment. C’est dire en tout cas à quel point le Jazz craignait de voir KAT récupérer le cuir.

L’intérieur des Wolves ne manque d’ailleurs pas de se féliciter d’avoir attiré autant d’attention. « J’ai dit à D-Lo : ‘Qu’est-ce que ça fait ? D’être dans une équipe avec quelqu’un qui attire autant d’attention que toi, ou même plus, et où la dernière action peut se transformer en lay-up de la gagne parce que deux joueurs sont venus sur moi ?’ »

Mike Conley, qui n’a rien pu tirer de la toute dernière possession, reconnaît que le Jazz doit mieux faire dans ce genre de situations. Alors que les Suns n’ont plus qu’une victoire de retard pour la première place de la conférence Ouest, il assure que son équipe reste malgré tout confiante. « On apprend et ce sont des bonnes leçons pour nous sur le chemin des playoffs. On espère gommer ces erreurs d’ici là. »