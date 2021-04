ESPN va mettre en place un scénario Marvel pour la rencontre Warriors – Pelicans

C’est une annonce qui peut vous faire sentir vieux. ESPN vient en effet d’annoncer que la rencontre entre les Warriors et les Pelicans, le 3 mai prochain, serait diffusée dans le cadre d’une nuit Marvel.

Qu’est-ce que ça signifie ? En fait, toute l’ambiance de ce match, renommé « Marvel’s Arena of Heroes », sera tirée d’un scénario Marvel où les Avengers tenteront de recruter des joueurs de Golden State et de New Orleans pour faire face à une invasion extraterrestre. ESPN utilisera ainsi des personnages virtuels en 3D, des graphiques personnalisés et des animations spéciales, pour faire intervenir des personnages phares de l’univers Marvel comme Iron Man, Black Panther, Captain Marvel, Captain America, Black Widow ou encore Doctor Strange.

« Reconnaissant les capacités physiques supérieures, l’agilité et la ténacité des plus grands athlètes de la Terre, les Avengers organiseront une série de concours, à l’issue desquels les vainqueurs obtiendront le droit de s’entraîner et de combattre à leurs côtés en tant que Champions Marvel », explique ESPN dans un communiqué. « Les Avengers commenceront leur recrutement auprès de l’élite de la NBA et observeront la bataille entre les Warriors et les Pelicans, en se concentrant sur trois joueurs vedettes de chaque équipe. »

Il s’agit de Stephen Curry, Zion Williamson, Draymond Green, Andrew Wiggins, Brandon Ingram et Lonzo Ball.

Ces six joueurs recevront donc des « points Marvel » à chaque point, rebond, passe, interception et contre, et ils en perdront à chaque tir ou lancer manqué, ainsi qu’en cas de perte de balle, pendant la rencontre. Le joueur qui aura le plus de points (la meilleure évaluation, en gros) sera choisi comme le « champion Marvel ».

Étant donné le scénario, il y a des chances que ce ne soit pas la dernière « Marvel’s Arena of Heroes », et que d’autres stars de la ligue soient recrutés d’ici la fin de la saison…