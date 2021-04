Miles Bridges continue de déployer ses ailes

Malgré une hécatombe de blessures, les Hornets ont pour l’instant su rester dans le Top 8 de la conférence Est.

Si Terry Rozier a assuré au scoring en l’absence de Devonte’ Graham, Gordon Hayward et LaMelo Ball, Charlotte doit aussi sa résistance à son ailier ultra-athlétique, Miles Bridges.

C’est lui qui a pris la place de Gordon Hayward dans le cinq majeur au début du mois. Et s’il n’a pas la qualité de shoot ou de création de son coéquipier, on ne peut pas dire que Miles Bridges soit ridicule en son absence.

Beaucoup plus propre au tir

Titulaire depuis le 4 avril, le numéro 0 des Hornets compile de jolies stats en tant que titulaire avec ses 19.4 points, 7.2 rebonds et 2.3 passes à 80% aux lancers et 52.5% au tir dont 44.8 % de loin.

Athlète explosif qui nourrit les Top 10 de la nuit grâce à ses dunks comme face à Clint Capela, Miles Bridges a fait évoluer son jeu suite aux nombreuses blessures de leurs créateurs. Capable de porter le ballon, de créer balle en mains et de shooter avec plus régularité, le joueur de 23 ans fait le bonheur de son coach. « Il a vraiment passé un cap à la création par rapport à l’année dernière. » juge James Borrego. « Il joue avec le ballon dans les mains sur pick&roll, il crée, pose des écrans et c’est devenu un Ivrai catch-and-shooteur. »

Le principal intéressé l’a lui-même avoué dans les colonnes du Guam Daily Post, il est beaucoup plus à l’aise cette saison. « Le jeu a tellement ralenti pour moi […], J’ai eu tellement de bons vétérans comme Kemba Walker, Marvin (Williams) et Tony Parker. ls étaient tellement professionnels et ils m’ont vraiment aidé. »

Sa progression au shoot saute aux yeux. D’une saison sophomore à 42% au shoot, 33% de loin et 81% de la ligne, l’ailier est passé à un exercice 2020/21 en quasiment 50-40-90. Seul son pourcentage sur la ligne des lancers n’est pas encore assez élevé (85%). Une amélioration qui a bluffé son coach. « Je pense qu’aucun d’entre nous n’avait prévu ce genre de progression le concernant.[…] Donc il joue un rôle très important pour nous dans tout cela. Il doit nous maintenir à flot. Il est au bord d’une saison en 50-40-90. »

Un leader vocal à 23 ans

Physique pour défendre des postes 3-4 et assez mobile pour jouer face à des arrières, la polyvalence dont fait preuve Miles Bridges s’adapte parfaitement à la NBA d’aujourd’hui. Pour PJ Washington, le natif du Michigan facilite son travail sur le terrain. « Sa polyvalence est incroyable. Il peut jouer ou défendre sur n’importe quelle position. Il est athlétique, il peut shooter mais aussi faire plein d’autres choses sur le terrain. Avoir un gars comme ça, c’est super pour moi. Il joue son meilleur basket cette saison. On veut qu’il continue ainsi, qu’il reste agressif et qu’il joue son jeu. Quand il joue à son meilleur niveau, j’ai l’impression que personne peut l’arrêter. »

Seul joueur de l’effectif à avoir disputé toutes les rencontres, le 12e choix de la Draft 2018 s’est imposé comme un leader de l’effectif à seulement 23 ans. « Le voir prendre ces responsabilités de leader cette année est intéressant car ce n’est pas facile » estime son coach. « Il est devenu un de nos leaders les plus vocaux, ce qui n’est également pas facile à faire. Il s’est imposé sur le terrain et ça reste difficile de dire où il s’est le plus amélioré. Ce que je peux dire, c’est qu’il a réalisé d’énormes progrès dans tous les domaines. »

Et avec encore 15 matchs à jouer (plus le « play-in » ?) afin de retourner en playoffs, après cinq ans d’absence, les Hornets devront avoir un Miles Bridges à ce niveau pour résister au retour des poursuivants.