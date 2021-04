Comme on pouvait s’y attendre, la NBA a revu les images de l’expulsion de JaKarr Sampson lors de la rencontre entre les Spurs et les Pacers, et l’ailier écope d’un match de suspension, et donc d’une rencontre sans salaire. Il purgera sa punition ce soir face au Thunder.

Coupable d’avoir provoqué Jakarr Sampson, Patty Mills s’en tire avec une amende de 25 000 dollars, tandis que Rudy Gay devra payer 20 000 dollars pour être intervenu dans l’accrochage.