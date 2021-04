Grosse embrouille entre Patty Mills et JaKarr Sampson

Une scène assez inhabituelle s’est déroulée au l’AT&T Center lors du match entre les Spurs et les Pacers cette nuit puisqu’une échauffourée a éclaté entre JaKarr Sampson et Patty Mills au début du quatrième quart-temps.

Le meneur australien, bousculé sur l’action précédente, est ainsi rentré dans JaKarr Sampson au moment d’aller se placer en attaque. L’intérieur des Pacers n’a pas apprécié et a donc rendu la pareille, ajoutant un léger coup de pression à travers un « tête à tête ». Patty Mills n’a pas eu le temps de bouger ni même de réagir, tant l’ensemble de ses coéquipiers est venu à sa rescousse, contribuant à écarter JaKarr Sampson du terrain. Les arbitres ont fait le reste en lui adjugeant une « Flagrant II » synonyme d’expulsion.

Patty Mills, pourtant pas du genre à chercher les problèmes

Après la rencontre, c’est la stupéfaction qui régnait globalement au moment d’évoquer cet épisode. « Ce n’est clairement pas le genre de gars à se retrouver impliqué dans ce genre de problèmes. Il est trop gentil. Il joue dur, mais c’est un gars gentil, il ne va jamais chercher à se battre », a ainsi souligné Gregg Popovich.

Parmi les premiers joueurs à être intervenus, notamment pour essayer de contenir Rudy Gay, particulièrement chaud, Derrick White a également été étonné par la tournure des évènements.

« Je ne suis pas vraiment certain de savoir comment tout ça a commencé. Mais Patty est clairement l’un des gars les plus gentils de la ligue. On a tous été derrière lui », a-t-il déclaré.