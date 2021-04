Aux lancers-francs, Rudy Gobert ne tremble pas quand ça compte

Après une traversée du désert, le poste de pivot renaît un peu, et la plupart ont de bonnes mains comme Joel Embiid et Nikola Jokic, les deux favoris pour être MVP. Cela se voit aussi aux lancers-francs où seuls Jakob Poeltl, Bismack Biyombo et Steven Adams seraient capables de faire un concours de briques avec le Shaq et Wilt Chamberlain.

Et où se place Rudy Gobert lui qui tournait à 49% lors de son année rookie ? À l’instar d’un Karl Malone, la légende de sa franchise, le Français s’améliore au fil des années, et en 2018, il avait atteint les 68%.

Ce n’est pas encore les 85% d’un Nikola Jokic ou d’un Joel Embiid, mais c’est très correct. Tout du moins, ça évite que les défenses se focalisent sur lui, et l’envoient systématiquement sur la ligne.

Mais ce qu’on remarque aussi, c’est que le Français est en baisse cette saison avec 61.6%, son plus bas pourcentage depuis 2016. « C’est bizarre car en dehors des matches, je suis sans doute à 90% » explique-t-il. « Je rate des lancers, et j’essaie de comprendre pourquoi. C’est essentiellement parce qu’on réfléchit trop, et ça affecte votre mécanique, et on shoote différemment. Moins je réfléchis, plus je laisse les choses se faire et plus c’est facile. »

« Il les met en fin de match, et quand ils comptent vraiment »

Apparemment, le Français réfléchit de moins en moins sur la ligne puisqu’il a gagné 20 points de pourcentage depuis le premier mois de saison régulière.

Après 15 matches, il tournait ainsi à 46.7%, et depuis il est passé à 66%. Le tout en shootant davantage de lancers-francs par match. Comme les équipes s’entraînent peu cette saison, et qu’elles profitent des jours sans match pour se reposer, c’est essentiellement chez lui, sur son panier extérieur que Rudy Gobert s’entraîne.

« Je pense que ça avance bien et c’est quelque chose sur laquelle il passe beaucoup de temps » témoigne Quin Snyder. « C’est la preuve qu’il travaille dessus, et qu’il a confiance en lui sur la ligne ».

Ce que constate aussi le coach du Jazz, c’est que Rudy Gobert est plus adroit en fin de match qu’en début : « Il y a des matches où il rate des lancers au début, et il parvient à passer outre. Je ne connais pas les chiffres, mais l’une des choses qu’il fait constamment, c’est qu’il les met en fin de match, et quand ils comptent vraiment. »

Le Deseret News confirme avec les chiffres par mi-temps, mais aussi dans les fins de match serré. Ainsi, on découvre que Rudy Gobert est à 86% aux lancers-francs dans les cinq dernières minutes des matches serrés. Raison de plus pour les défenses de ne pas faire de « Hack-a-Gobert » dans le « money time ».