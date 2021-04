Mamba, le projet d’une marque de chaussures Kobe Bryant

Ce serait inédit dans l’histoire du sport, mais Kobe Bryant pourrait devenir le premier sportif décédé à « lancer » sa propre marque. C’est ce qu’on peut en déduire de la fin du contrat avec Nike, mais aussi et surtout des dépôts de marques et de logos effectués par ses héritiers et ses successeurs à la tête de la société Kobe Bryant.

Dans la liste dévoilée par Nick Hamilton, on découvre toutes les marques déposées depuis son décès, et on trouve ainsi Mambacity, Mamba League, Lil Mamba, et depuis février, Mamba. Et quand on clique sur ce dépôt de marque, on découvre un logo, et surtout le descriptif. Il s’agit d’une marque de vêtements, et ça englobe des t-shirts, des sweats, mais aussi des cravates ou encore robes et des chaussettes, mais aussi des chaussures.

Le 29 décembre 2020, Shervin Pishevar, le co-fondateur de l’Hyperloop, avait posté sur Twitter un message, expliquant que lui et Kobe Bryant avaient discuté avant son décès de la création de sa propre marque de chaussures avec la soutien de joueurs, et que le nom choisi était Mamba.

Si la marque a donc été déposée, c’est qu’elle pourrait bien devenir réalité, et elle pourrait donc être soutenue par d’autres joueurs NBA. Une manière pour eux de s’affranchir des équipementiers habituels.

En attendant que cela devienne réalité, CNN rapporte que les termes du contrat, arrivé à son terme le 13 avril dernier, permettent à Nike de continuer de vendre des chaussures de la collection Kobe, et la marque a notamment prévu des sorties au moment de son introduction au Hall Of Fame le 15 mai prochain.