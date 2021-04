Enfin une version Clippers de la PG5

C’est l’un des meilleurs rapports qualité/prix de l’année, et même l’un des meilleurs modèles tout court, et la PG5 s’enrichit d’un nouveau coloris spécial Clippers. Rien de révolutionnaire puisqu’il s’agit simplement de combiner du bleu, du blanc, du noir et du rouge, et on la verrait bien aussi aux pieds de joueurs de Team USA lors des prochains Jeux olympiques.

Ce qu’on avait apprécié lors de notre test de la PG5, c’est sa stabilité, son confort mais aussi la qualité de la semelle extérieure. Un très bon modèle qu’on trouve aujourd’hui à 110 euros.

