Les Wizards retrouvent un peu de magie

Totalement relancés dans la course au « play-in », les Wizards s’offrent une fin de saison à suspense. Longtemps relégués au second plan, les hommes de Scott Brooks ont changé de braquet depuis quelque temps.

Opposés au Thunder, les coéquipiers de Bradley Beal en ont profité pour engranger leur 7e victoire sur les 8 derniers matchs. Lors de leur prochaine sortie face aux Warriors, Washington aura l’occasion de battre sa meilleure série de victoires cette année avec potentiellement un 6e succès de rang.

Si tout n’a pas été rose cette saison, le calme semble être revenu à Washington. Entre l’arrivée de Daniel Gafford, le retour de certains blessés et un Russell Westbrook en mode MVP 2017, la franchise de DC endosse enfin son rôle de poil à gratter de la conférence Est. « On joue du bon basket » s’exclame Scott Brooks. « On est en bonne santé mis à part Rui, on joue dur et le dernier road-trip s’est bien passé pour nous. En tant qu’équipe, on est en forme en plus d’être bon en défense. On est mieux depuis le All-Star break. J’aime comme on défend, on est meilleur sur le ballon et au rebond donc je pense qu’on est vraiment une meilleure équipe de basket. »

Une nette progression collective

Avec désormais deux « triple-double » contre chaque franchise NBA et auteur de son 172e triple-double, Russell Westbrook ne se trouve plus qu’à 9 longueurs du mythique Oscar Robertson. S’il n’a pas été très adroit au tir (5/18), le meneur est satisfait de la gestion de son équipe lors des fins de match.

« On finit bien les matchs et c’est le plus important. On doit jouer ensemble… On négocie bien les sorties de temps-mort. On est meilleur là-dessus. On finit bien les quart-temps et même les matchs. » Un avis partagé par Bradley Beal. « Plus tôt dans l’année on n’aurait pas été capable de bien finir et nous aurions eu des difficultés. Évidemment, le fait d’avoir tout le monde en bonne santé aide aussi. »

Mais Bradley Beal ne s’enflamme pas. Il sait que son équipe part de loin et qu’il faudra compter sur un coup de pompe de celles qui les précédent.

« Un match à la fois, c’est tout ce qu’on peut contrôler. Nous savons que nous aurons besoin d’un petit coup de pouce des autres équipes pour faire le « play-in » mais en ce qui nous concerne, nous savons que nous pouvons aller sur le terrain pour essayer de gagner chaque soir. On sait qu’on est capable de garder cette dynamique. »

Avec les Wizards au top de leur forme pour aborder la fin de la saison régulière, Bradley Beal espère néanmoins que le réveil de son équipe n’arrive pas trop tard.

« C’est une bonne sensation de savoir que nous trouvons des solutions, que les gars grandissent et commencent à jouer du très bon basket. Mais c’est embêtant de ne produire ce genre de basket qu’à la fin de la saison. »