Killian Hayes continue de prendre ses marques au sein des jeunes Pistons

De retour dans le cinq de départ depuis deux matchs, Killian Hayes retrouve ses sensations.

D’abord au service du collectif, comme à son habitude, en début de match, Killian Hayes a fini fort en dernier quart, avec un 4/4 aux tirs. C’est lui qui a notamment permis aux Pistons de s’accrocher avant de l’emporter, grâce aux paniers de Frank Jackson et Isaiah Stewart. Un bel effort collectif, d’autant plus des trois rookies.

« Les jeunes ont bien exécuté les systèmes, à la fois en défense et en attaque. On a obtenu des stops défensifs quand on en avait besoin et on a réussi de bonnes actions », se félicitait Dwane Casey. « C’est ce qu’on recherche, on veut s’assurer qu’on exécute bien nos systèmes et qu’on prend soin de la balle. »

De plus en plus fréquente, la relation entre Killian Hayes et Isaiah Stewart sur les alley-oops commence à devenir très intéressante pour les jeunes Pistons. Mais le bondissant Tyler Cook apprécie aussi la justesse et la propreté du jeu de Killian Hayes, son nouveau fournisseur officiel de caviars.

« Bien souvent, ça prend du temps pour développer une alchimie mais Killian sent tellement bien le jeu », souffle Tyler Cook sur le site des Pistons. « Il sait où mettre le ballon, et avec quelle force pour qu’on puisse l’attraper et finir au cercle. Pour un gars comme moi, c’est génial d’avoir un meneur comme Killian. On n’a pas eu beaucoup de temps pour s’habituer l’un à l’autre mais il a réussi à trouver les solutions. »

Un apprentissage « express »

Plus généralement, la jeune troupe de Detroit veut jouer plus vite et plus haut, aussi ! Avec Killian Hayes à la baguette, les Pistons ne sont jamais aussi dangereux que sur le jeu en mouvement.

« Après un bon run, on s’est retrouvé au temps mort et j’ai dit aux gars qu’on devrait jouer comme ça tout le temps », révèle Josh Jackson dans le Detroit News. « C’est comme ça qu’on prend du plaisir et c’est tout simplement comme ça qu’on est bon. On est clairement une équipe qui doit jouer le jeu rapide car on travaille encore sur notre jeu sur demi-terrain. »

Si Sekou Doumbouya n’a pas pu participé à la fête, en observation après un choc à la tête, Killian Hayes et les Pistons ont aussi réussi à tenir le choc dans le « money time ». Encore très timide à 3-points, et avec également cinq pertes de balle dans la partie, le Français a en revanche été efficace près du cercle, où sa taille et sa technique lui ont permis de scorer face à Collin Sexton et Darius Garland.

Déjà complet dans le succès face à Oklahoma City, à 9 points, 7 passes décisives, 5 interceptions et 4 rebonds, Killian Hayes a cette fois appliqué les leçons de l’échec face aux Clippers.

« C’est pour ça que je l’ai [laissé jouer en dernier quart]. C’est ce qu’on veut faire cette saison. Même si on déteste perdre… Mais il était dans un bon rythme. Jouer ce type de situations va l’aider à l’avenir », disait Dwane Casey après la défaite sur le fil face aux Clippers. « Il avait mérité de jouer la fin de match. Il avait réalisé de très belles actions avant ça. Il comprend maintenant ce qu’il faut faire défensivement et offensivement dans ces situations tendues. C’était une très bonne expérience pour lui. »