Avec son « buzzer beater », Bam Adebayo espère redonner de l’élan à Miami

C’est une victoire qui va faire du bien aux hommes d’Erik Spoelstra. Suite à leurs difficultés sur la fin de leur « road trip » qui ont fait sortir Jimmy Butler de ses gonds, Miami a rectifié le tir face à une équipe de Brooklyn rapidement privée de Kevin Durant.

Qu’importe, la franchise floridienne a saisi sa chance afin de renouer avec la victoire. Une victoire qui s’est jouée sur la dernière possession du match, que Bam Adebayo a parfaitement géré avec son premier « buzzer beater » en NBA.

À 107 partout, le pivot de Miami reçoit la balle, part sur sa main gauche et s’arrête à mi-distance pour créer une séparation avec Jeff Green qui s’avère suffisante pour le numéro 13 floridien, qui envoie son tir libérateur.

Une victoire servant de nouveau départ ?

Ce buzzer beater redonne une bouffée d’air frais aux Floridiens. Tout sourire en conférence de presse pour ESPN, Bam Adebayo voulait célébrer à la manière de Dwyane Wade en 2019 avant de se raviser. « Je voulais me mettre debout sur la table comme D-Wade mais ce n’était pas le moment. »

Pour Erik Spoelstra, ce tir décisif était d’autant plus nécessaire que son équipe n’aurait peut-être pas pu tenir la distance en prolongation. « Il a bien géré son action. Il a regardé vers le banc et à ce moment-là on a échangé un regard, mes mains étaient levées et j’avais compris qu’il fallait mieux que ce soit le dernier shoot du match. »

Ce dernier shoot sera-t-il un tournant dans cette saison en dents de scie de Miami ? Après la parenthèse enchantée des derniers playoffs, le retour à la réalité est brutal. Et entre les blessures, le Covid-19 et le peu de repos entre les deux saisons, Miami alterne séries de victoires et de défaites, sans trouver son rythme.

C’est pourquoi Bam Adebayo espère que cette victoire va les lancer idéalement dans cette fin de saison régulière. « La dynamique d’une saison peut tourner après un match. Des choses folles arrivent dans cette ligue. »

Si la saison s’arrêtait maintenant, les joueurs du Heat seraient 7e et joueraient contre Charlotte, actuel 8e, en « play-in ». Pas vraiment la saison espérée par le dernier finaliste, qui espérait être dans le Top 4.

L’homme fort du Heat en l’absence de Jimmy Butler

Néanmoins, l’espoir est encore permis. À seulement deux matchs de cette 4e place, actuellement détenue par les Hawks (31 victoires – 26 défaites), Miami (29 victoires – 28 défaites) peut espérer engranger les victoires rapidement afin de s’offrir une fin de saison plus tranquille. Pour cela ils auront besoin d’un Bam Adebayo en forme.

Chahuté par Jimmy Butler qui le trouvait trop porté sur le shoot, Bam Adebayo a répondu à son leader de la meilleure des manière avec ses 21 points (9/16), 15 rebonds, 5 passes et ses 2 interceptions. Ironie du sort, c’est par un shoot à mi-distance qu’il a donné la victoire à son équipe.

Auteur de 19 points, 9 rebonds, 5 passes, 1 interception et 1 contre de moyenne, Bam Adebayo continue de s’affirmer en tant que pivot polyvalent, des deux côtés du terrain. Capable de tout faire, il doit être à son meilleur niveau, surtout avec les blessures de Jimmy Butler. « Ce n’est pas juste une histoire de points marqués avec lui et c’est la chose la plus difficile dans cette ligue, parce que la plupart des gens regardent d’abord les points que tu inscris. Bam a tellement de qualités qu’il fait tout ce qui est nécessaire pour nous afin de gagner, » assure son coach.

Opposés aux Rockets dès ce soir, l’occasion est idéale pour continuer la remontée au classement.