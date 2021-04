Il aura fallu attendre la dernière seconde pour voir basculer cette rencontre haletante, marquée par l’absence de Jimmy Butler côté floridien et la sortie pour blessure de Kevin Durant, touché à la cuisse après moins de cinq minutes de jeu.

Le match aurait pu basculer des deux côtés, et Landry Shamet (30 points) aurait pu en être le héros. Autour d’un collectif très solide, c’est finalement Bam Adebayo qui a délivré le Heat d’un tir au buzzer plein de sang-froid devant Jeff Green.

Un chassé-croisé permanent

L’absence de Jimmy Butler ne se voit pas sur ce début de partie. Miami fait mieux que résister en premier quart-temps et peut s’appuyer sur une grosse adresse extérieure. En plus de la sortie prématurée de Kevin Durant, le Heat prend confiance en plantant 7 paniers à 3-points dans le premier acte dont trois pour Trevor Ariza et deux pour Kendrick Nunn qui vient ainsi répondre au dunk saignant de Landry Shamet (25-21).

Également adroits de loin, les Nets restent dans le coup en fin de premier acte, avec Timothé Luwawu-Cabarrot à 3 points et Jeff Green au alley-oop (32-31). Les deux missiles longue distance de Duncan Robinson et Goran Dragic offrent toutefois une petite bouffée d’air aux Floridiens (42-35).

Face au passage impressionnant de Kyrie Irving et Landry Shamet (14 et 18 points à la pause), Miami s’en remet alors à Andre Iguodala, avec un 3 points suivi d’un tomar, ainsi qu’à Kendrick Nunn de loin et Bam Adebayo par deux fois, pour conserver la tête à la mi-temps (64-60).

La rencontre est toujours indécise qu’intense au retour des vestiaires, les deux formations se rendant coup pour coup. Et quand Brooklyn prend les devants et passe à +5 après un 3 points de Joe Harris et deux paniers signés Bruce Brown et Kyrie Irving (74-79), mais ne sanctionne pas derrière, Miami revient dans la foulée. Après le 3 points en tête de raquette de Kendrick Nunn pour égaliser, Trevor Ariza et Goran Dragic font même passer le Heat devant en s’arrachant près du cercle (84-81).

Bam qui rit, Kyrie qui pleure

A +2 à 12 minutes de la fin, Miami maintient la pression grâce à ses gâchettes Tyler Herro et Duncan Robinson de loin et l’expérience de Goran Dragic pour finir au cercle (99-92). Brooklyn se montre à la hauteur, répondant avec un premier panier à 3 points de Joe Harris, puis deux de Landry Shamet, en route pour son record en carrière (99-103).

Comme attendu, le suspense maintient l’assemblée en haleine jusqu’à la dernière seconde, Bam Adebayo, Trevor Ariza et Goran Dragic ayant permis aux locaux d’égaliser à 107-107. Kyrie Irving rate sa tentative de loin, la dernière possession arrive alors entre les mains de Bam Adebayo, qui prend son temps avant de déborder Jeff Green, reculer et scorer au buzzer pour offrir la victoire au Heat sur un plateau (109-107).