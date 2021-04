Jimmy Butler tape du poing sur la table

Ça va mal pour Miami. En road trip depuis le début de semaine, la franchise floridienne avait parfaitement entamé son périple par une victoire face aux Blazers mais depuis c’est la soupe à la grimace.

En effet, les coéquipiers de Bam Adebayo ont enregistré leur troisième revers consécutif vendredi soir face à des Timberwolves pourtant derniers de la conférence Ouest, avant la rencontre.

Auteur de 30 points, 10 rebonds et 8 passes, l’ancien Bull peut difficilement se reprocher quelque chose. Réputée comme une équipe défensive, Miami a d’abord subi la loi de Phoenix avant de s’incliner face à des Nuggets, pourtant privés de Jamal Murray, puis contre Minnesota.

Si les deux premières défaites s’entendent, la troisième fait tâche. Mais pour Butler, il n’y a rien de surprenant vu la mentalité qu’a Miami avant d’aborder ce genre de rencontre contre des formations jugées plus faibles sur le papier. « On ne mérite pas de gagner.Chaque fois que nous prenons ces équipes à la légère, nous ne faisons pas ce que nous sommes censés faire en défense. On est mauvais collectivement. Ce n’est pas du bon basket. »

Encaissant 23 points sur des secondes chances, le secteur intérieur floridien ne sécurise pas le rebond et s’expose même face à des équipes moins bien classées mais qui possèdent des joueurs de talent tels qu’Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns ou D’Angelo Russell.

Un manque d’envie et de combativité qui désabuse Jimmy Butler. « Put…, si seulement nous voulions défendre sur nos joueurs et sécuriser le rebond ça pourrait être bien. » s’exclame le joueur avant d’ajouter : « Si nous ne voulons pas le faire et continuer sur notre lancée des deux derniers matchs, nous serons mauvais. C’est à nous de trouver des solutions, je ne peux pas dire dans quelle direction on va aller. Je ne sais même pas quelle équipe jouera au prochain match. »

Peut-être que le fait de rencontrer un favori au titre comme Brooklyn à la maison demain soir remotivera les joueurs défensivement.