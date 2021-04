Les Clippers font voler en éclats la défense des Wolves

Après six premières minutes équilibrées, les Clippers font leur premier écart du match. Un 8-0 mené par Marcus Morris (19 points), Paul George (23 points, 7 rebonds, 5 passes), et Ivica Zubac leur permettent de prendre dix points d’avance (24-14). Il faut un bon passage de Karl-Anthony Towns (16 points) et de D’Angelo Russell (11 points) pour garder les Timberwolves en embuscade à la fin du premier quart-temps (29-26).

Avec Rajon Rondo à la baguette, les Clippers trouvent tir ouvert après tir ouvert et font preuve d’une adresse diabolique. C’est Terance Mann qui ouvre le bal avec deux réussites coup sur coup, avant que Luke Kennard, Patrick Patterson et Reggie Jackson ne l’imitent pour mettre les Wolves à -16 (57-41).

Malgré un bon quart-temps de D’Angelo Russell, Minnesota prend l’eau. Paul George et Marcus Morris font eux aussi mouche de loin et l’écart passe au-dessus des vingt unités (68-45). Les Clippers finissent le deuxième quart-temps à 10 sur 15 à 3-points et rentrent aux vestiaires à +19 (72-53).

Les Wolves touchent le fond

Les choses vont de mal en pis pour Minnesota après la mi-temps. Leurs problèmes défensifs les forcent à attaquer sur demi-terrain sur chaque possession et les Clippers se régalent.

Ils provoquent six ballons perdus et limitent leur adversaire à 22% aux tirs ! Kawhi Leonard, Paul George et Marcus Morris enfoncent alors le clou pour mettre leur équipe à +36 et permettre à Tyronn Lue d’ouvrir son banc (97-61).

Les dix points d’Anthony Edwards (23 points) permettent à Minnesota de limiter la casse en dernier quart-temps mais les Clippers renouent facilement avec la victoire après leur raté à Philadelphie. Pour son premier match depuis le 9 avril, Kawhi Leonard a frôlé le triple-double (15 points, 11 rebonds, 8 passes) en seulement 22 minutes.