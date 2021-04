Nikola Vucevic relance les Bulls face aux Cavaliers

Après cinq défaites de suite, Chicago, malgré l’absence de Zach LaVine, n’a d’autre choix que de s’imposer, pour rester dans la dynamique du « play-in », face à une équipe réputée plus faible, et pourtant à seulement deux victoires de moins au classement.

Deux équipes proches au classement et deux équipes proches au score. Dans ce match, Cleveland s’appuie principalement sur son tandem d’arrières, Darius Garland et Collin Sexton, qui shoote beaucoup, avec plus ou moins de réussite. Le second cité, plutôt à l’aise derrière l’arc malgré la difficulté de ses tirs, affiche beaucoup de bonnes choses dans le jeu, pour fixer et ressortir des ballons de qualité vers ses coéquipiers.

Cleveland longtemps dans le coup

Isaac Okoro sont de ceux qui en profitent, tout comme un Kevin Love, auteur du 4e double-double de sa courte saison, beaucoup plus à l’aise pour finir près du cercle que lorsqu’il s’agit de s’éloigner (2/10 derrière l’arc…). Quant à Jarrett Allen, également en double-double, il ne brille étonnamment pas toujours par ses capacités à finir au cercle ce soir. Les moufles sont de sortie.

Si les Bulls virent en tête après un (29-24) puis trois quart-temps (80-70), c’est en grande partie grâce à un Nikola Vucevic parti dans une soirée offensive intelligente. Après une belle première période, le pivot est davantage pris à deux au poste dans la seconde. Le Monténégrin ressort alors de bons ballons vers ses shooteurs. Daniel Theis en profite autant qu’un très bon Lauri Markkanen, joueur du banc le plus inspiré de la soirée.

L’intérieur finlandais est d’ailleurs au cœur d’une bonne séquence des Bulls dans le troisième quart-temps. Après un panier primé de Vucevic, le 7e choix de la draft 2017 se stoppe à mi-distance pour scorer, avant de recevoir un bon ballon poste bas de son pivot, puis de sanctionner à 3-points. Sa bonne série permet à Chicago de s’offrir jusqu’à 16 points d’avance.

Lauri Markkanen en soutien de Nikola Vucevic

Mais Cleveland n’abandonne pas le combat. Kevin Love, bien épaulé par son faux-meneur Garland, a encore suffisant de jus pour ramener la troupe de l’Ohio au score. Même Isaiah Hartenstein y va d’un surprenant dunk arrière pour réduire l’écart alors que l’homme qu’il remplace, Jarrett Allen, retrouve de bonnes sensations dans ses « hooks » (91-86).

Sexton trouve à nouveau son pivot près du cercle, puis Garland rentre un énorme tir à 3-points, à trois minutes de la fin (96-93). Cleveland peut-il le faire ? Non, car Lauri Markkanen, puis Nikola Vucevic, tous les deux servis par Coby White, apporte chacun une réponse à apporter derrière l’arc. Ce 8-0 de Chicago permet de clore les débats.

Les Bulls (23v-33d) mettent ainsi fin à leur mauvaise série avant de se déplacer à Boston lundi. Les Cavs (20v-36d) se déplacent à Detroit le même soir.