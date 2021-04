Joe Harris, la bonne adresse des Nets

« Stephen Curry et Klay Thompson sont les deux meilleurs shooteurs avec qui j’ai joué. Joe Harris est clairement tout en haut, et il s’en rapproche ». Le compliment signé Kevin Durant en dit long sur le talent de son coéquipier, meilleur marqueur des Nets dans la victoire face à Charlotte cette nuit avec 26 points, à 6/9 à 3 points. Il vient aussi rappeler à quel point Joe Harris peut être important dans le dispositif de Brooklyn cette saison.

Joe Harris n’a clairement pas la carrière de bon nombre de ses coéquipiers, mais les stats ne mentent pas quant à son apport et la façon dont il peut impacter un match. Troisième shooteur le plus adroit de la ligue derrière l’arc (47.9% de réussite), l’arrière est notamment en route pour détrôner Jason Kidd détenteur du record de franchise du nombre de paniers à 3 points inscrits en carrière (813, il est actuellement deuxième avec 761).

Plus significatif, on se rend compte à la lecture de sa ligne de stats que sur ses 20 derniers matchs, Brooklyn n’a perdu que quatre fois, les quatre seuls matchs où il a shooté en dessous de 33% de réussite. Sa réussite est un élément important, mais elle résulte aussi de la façon dont Brooklyn développe son collectif.

Le baromètre de la qualité développée par le jeu de Brooklyn

Dernière exemple en date lors de la défaite au match précédent à Philadelphie. Les Sixers avaient ciblé le tir à 3-points, de Joe Harris notamment (0/2), et ils avaient réussi leur coup, puisque Brooklyn avait terminé à 4/21 derrière l’arc, son pire bilan de la saison.

« Philly avait fait du très bon travail, on a très peu shooté de loin ce soir là » se souvient Harris. « Ce n’est pas qu’on vit et qu’on meurt avec le tir à 3-points, mais c’est très important pour nous. Ça ouvre pas mal d’autres options en attaque. Souvent, quand on est bons derrière l’arc, c’est parce que tout est synchronisé. Notre défense est en place, on peut se projeter en transition, avoir des positions plus faciles. Contre Philly, ça a été compliqué dès le début. On a affronté une défense en place la plupart du temps. »

A l’inverse donc, lorsque la machine tourne, comme ça a été le cas cette nuit face à Charlotte, Joe Harris peut se procurer de bonnes situations de tir, être plus efficace, et contribuer à faire gagner son équipe.

« A chaque fois qu’on a joué Charlotte cette saison, on a eu pas mal de « catch-and-shoot » à 3-points. Je crois que c’est l’une des équipes qui concède le plus de panier de ce genre. Ça reste une bonne défense, ils comblent rapidement l’espace, contestent bien, mais je trouve qu’on a fait du bon boulot, en les faisant bouger, avec une extra-pass par-ci par là, qui ont rendu nos tirs meilleurs », a-t-il souligné après la rencontre.

Un shooteur d’enfer

Avec les victoires, la confiance s’installe aussi chez Joe Harris, un autre point primordial pour un shooteur. Depuis quelques semaines, on peut ainsi le voir élargir sa panoplie, avec des step-away ou des step-back, lui qui est d’abord un pur « catch-and-shooter ». C’est d’ailleurs avec un step-back en tête de raquette qu’il a conclu son festival de loin face à Charlotte.

« Depuis l’été dernier et même cette saison, je travaille sur ce genre de choses. Ça me permet de créer de l’espace. Pour moi, ça se résume souvent à ça, trouver des espaces pour pouvoir shooter, que ce soit avec ou sans ballon. J’ai travaillé sur ces aspects-là. C’est quelque chose qu’on sent au cours du match, et comme j’ai pu en mettre quelques uns en début de partie, ça m’a rendu la tâche plus facile ».

Meilleur sniper de son équipe derrière l’arc devant Kevin Durant (44.8% de réussite), Joe Harris est également l’ « Ironman » de la formation de Steve Nash avec 56 matchs sur 56 disputés au compteur. L’état de forme, un autre enjeu majeur sur lequel Brooklyn va devoir se concentrer sur cette fin de saison.