Aucune date de retour pour James Harden

Brooklyn s’est défait des Hornets cette nuit sans trop difficulté malgré une nouvelle absence de James Harden. Ce dernier, exception faite à sa séquence de quatre minutes face aux Knicks, n’a plus joué depuis fin mars en raison d’une lésion aux ischio-jambiers, et il ne connaît pas sa date de retour.

Sean Marks a indiqué à ESPN que le barbu progressait dans cette optique mais qu’il allait rater encore « au moins » un ou deux entraînements.

« Il a rempli ses objectifs jusqu’à présent, et nous allons continuer à le faire progresser en espérant que cela ne dure pas trop longtemps », a précisé le dirigeant, sans donner d’agenda donc. Le 6 avril dernier, il était question d’une absence d’au moins dix jours.

Steve Nash espère aussi pouvoir retrouver son joueur rapidement, parce qu’il ne lui reste plus qu’une quinzaine de matches avant les playoffs pour enfin faire carburer son « Big 3 ». Mais prudence, rappelle le coach.

« D’un côté, il y a James qui veut jouer ce soir. De l’autre, il y a la performance qui repose sur la science et le fait d’être en sécurité. Ce sont deux positions divergentes, et c’est pour cela que nous sommes ici pour trouver un terrain d’entente et s’assurer qu’il revienne en toute sécurité mais aussi dès qu’il le peut. »