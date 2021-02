Il y a d’abord eu la longue absence de Kyrie Irving qui avait besoin de faire une pause, un pépin physique de James Harden qui lui a fait manquer un match, et plus récemment la mise en quarantaine de Kevin Durant en raison des protocoles Covid.

Au bout du compte, un mois après l’arrivée du barbu chez les Nets, le « Big Three » n’a partagé la scène qu’à cinq reprises, « cinq et demi, si on inclut le match face aux Raptors », note Steve Nash, avec un bilan de quatre victoires pour une seule défaite.

En étendant à l’ensemble des rencontres depuis le 13 janvier, date du transfert, Brooklyn affiche un bilan moins reluisant de huit victoires pour six défaites. Suffisant toutefois pour rester dans le positif (15v-12d) avec une belle troisième place à l’Est.

La bonne nouvelle pour eux est que la nuit prochaine, sur le parquet des Warriors, les trois hommes devraient enfin officier ensemble puisque Kevin Durant est attendu. Les Nets version « Big Three » pourraient ainsi démarrer leur saison pour de bon.

« C’est plutôt surprenant de l’avoir depuis un mois et qu’ils n’ont démarré que cinq matches ensemble », note le coach des Nets. « Il nous reste beaucoup de temps mais on doit les avoir tous les trois sur le terrain, avec notre équipe au complet, pour essayer de construire même si les améliorations sont minimes. Si on continue de s’améliorer, on a une chance d’être une équipe spéciale. »

L’intégration de James Harden n’est pas terminée

Steve Nash estime que le retour de « KD » va injecter une dose de confiance dans l’équipe, qui s’apprête à démarrer un vrai « road trip » test. Après leur déplacement à San Francisco, ils défieront les Kings, les Suns et surtout la doublette de Los Angeles, Lakers et Clippers.

Des Clippers qu’ils avaient battus il y a une dizaine de jours pour ce qui apparaît comme l’un de leurs matches les aboutis de la saison, avec un trio de vedettes à plein régime. En parlant de régime, le coach estime que James Harden est dans une bien meilleure condition physique qu’au moment de son arrivée et qu’il devrait poursuivre sur cette voie.

Le même Harden convient, sur le plan du jeu cette fois, qu’il doit faire mieux pour communiquer en défense avec ses partenaires sur le terrain, et ainsi éviter des mésaventures dans le jeu sans ballon. Dans le même temps, son coach aimerait le voir agressif en attaque. Dans le cadre de cette cohabitation de superstars, il prend une quinzaine de shoots en moyenne depuis son arrivée, contre 22 à Houston l’an passé.

En résumé, le trio a encore un paquet de détails à régler et cela passera inévitablement par du temps de jeu commun sur le parquet. « Au final, on veut atteindre ce stade où ils jouent tous les trois ensemble en attaque plutôt chacun que leur tour », termine Steve Nash.