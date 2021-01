Les excuses de Kyrie Irving

Kyrie Irving est de retour à l’entraînement, mais aussi devant la presse. C’est toujours en visioconférence, et affalé devant la caméra, il s’est excusé pour ses 15 jours d’absence. « Je suis de retour, et je suis heureux d’être de retour. On a récupéré quelques supers éléments, et je vais laisser mes gestes et mon jeu parler pour moi comme j’avais prévu de le faire. J’avais juste besoin d’une pause. »

Une pause qui a provoqué la colère de la NBA, qui l’a sanctionné d’une amende, à laquelle ont été ajoutées deux rencontres sans salaire. Soit une perte supérieure à 850 000 dollars !

Mais ce qu’on retient de ce court passage devant la presse, c’est son émotion. Kyrie Irving n’avait pas envie de s’étendre sur son absence, mais on a vite compris que le sujet des problèmes d’injustice aux Etats-Unis continuait de le toucher vraiment. « Il y a des communautés tellement oppressées, et tellement de choses qui se passent qui sont plus importantes que de mettre un ballon dans un panier… »

Le meneur de Brooklyn explique aussi qu’il avait des choses personnelles et familiales à régler, et il s’excuse auprès de ses fans et de ses coéquipiers : « J’ai discuté avec chacun de mes coéquipiers, et on est passé à autre chose. »

Preuve que tout le monde veut tourner la page, Steve Nash a annoncé que Kyrie Irving devrait reprendre mercredi, à Cleveland. Il n’y a plus joué depuis octobre 2017 ! « Il a fait un énorme travail sur le plan mental pour pour se remettre dans une situation d’être performant » a souligné le coach de Brooklyn. « Je suis fier de ses efforts. »