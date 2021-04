Stats & Highlights | Les Raptors doublent les Bulls, Brooklyn et Detroit assurent

Cela devait arriver. Les revers s’accumulaient à Chicago et le dernier face à Memphis a un impact majeur : la 10e place, si importante pour le « play-in », est cédée à Toronto, qui a écarté Orlando dans le même temps.

Brooklyn et Detroit sont loin de tout ça, mais les deux franchises ont gagné. La première face à Charlotte, qui cède du terrain à Indiana pour la huitième place à l’Est, la seconde contre Oklahoma City avec un effectif très diminué.

Detroit – Oklahoma City : 110-104

Les Pistons abordaient la rencontre avec une montagne d’absents (Jerami Grant, Mason Plumlee, Hamidou Diallo, Wayne Ellington, Cory Joseph, Rodney McGruder et Dennis Smith Jr.) et ont été menés de quinze points en deuxième quart-temps. Malgré ça, Detroit, avec sa jeunesse, est revenu pour égaliser à la mi-temps.

Puis, en seconde période, le Thunder, lui aussi un peu diminué, perd beaucoup trop de ballons et reste maladroit à 3-pts. Detroit prend les commandes et les garde jusqu’à la fin.

Il faut noter le match monstre d’Isaiah Stewart avec 15 points et 22 rebonds ou encore la ligne statistique bien remplie de Killian Hayes (9 points, 7 passes, 4 rebonds, 5 interceptions), malgré une adresse toujours moyenne.

Pistons / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval S. Bey 39 8/20 2/12 0/0 1 6 7 2 2 1 1 1 18 16 S. Doumbouya 24 2/6 1/4 3/6 0 1 1 3 3 1 3 0 8 3 I. Stewart 32 7/12 0/1 1/2 9 13 22 3 4 0 1 2 15 35 K. Hayes 27 3/10 1/2 2/2 0 4 4 7 2 5 1 1 9 18 J. Jackson 27 9/16 2/4 9/10 0 7 7 0 5 2 4 1 29 27 T. Cook 21 3/7 0/0 2/4 2 4 6 0 1 0 2 0 8 6 J. Okafor 16 1/3 1/2 0/0 0 0 0 2 2 1 0 1 3 5 F. Jackson 24 5/10 3/6 5/8 2 3 5 0 4 0 2 0 18 13 S. Lee 21 0/3 0/2 2/2 1 1 2 4 0 3 2 1 2 7 D. Sirvydis 9 0/3 0/2 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 -2 Total 38/90 10/35 24/34 15 40 55 22 24 13 17 7 110 Thunder / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Bazley 34 7/18 1/10 4/4 0 7 7 2 1 2 3 0 19 16 L. Dort 32 9/20 3/8 5/8 1 5 6 2 4 3 3 1 26 21 I. Roby 22 4/9 1/3 0/0 2 2 4 2 1 0 1 2 9 11 M. Brown 24 5/9 0/0 2/3 4 4 8 0 2 0 1 2 12 16 T. Maledon 30 3/14 1/9 1/2 3 4 7 2 5 1 3 0 8 3 J. Hoard 10 0/1 0/0 1/2 3 2 5 3 1 1 2 0 1 6 K. Williams 26 0/3 0/2 0/0 2 4 6 4 3 2 2 0 0 7 T. Bradley 22 4/6 0/0 3/3 2 5 7 1 1 2 4 2 11 17 S. Mykhailiuk 21 4/9 0/3 1/2 0 3 3 0 2 1 1 1 9 7 T. Jerome 19 3/8 1/4 2/2 0 2 2 3 3 0 1 0 9 8 Total 39/97 7/39 19/26 17 38 55 19 23 12 21 8 104

Brooklyn – Charlotte : 130-115

Miles Bridges peut bien marquer 33 points (record en carrière) et Charlotte passer un 23-6 en début de match pour dominer les débats, dans un duel face à Brooklyn, il faut défendre, surtout quand on est privé de ses meilleurs marqueurs comme Charlotte. Les deux formations sont à égalité à la pause.

Sauf qu’ensuite, Joe Harris et Landry Shamet frappent à 3-pts et les Hornets sont débordés, incapables de défendre leur ligne à 3-pts. Le 19-5 du début de dernier quart-temps pour Kevin Durant et compagnie a tué les troupes de James Borrego. C’est leur quatrième défaite d’affilée et leur huitième place est en danger…

Nets / 130 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Durant 30 8/12 3/5 6/6 0 3 3 11 3 0 4 1 25 32 J. Green 28 4/11 1/2 1/1 1 1 2 5 0 0 0 1 10 11 J. Harris 29 8/12 6/9 4/4 1 1 2 1 2 3 2 0 26 26 D. Jordan 17 4/4 0/0 0/0 0 5 5 0 1 0 1 1 8 13 K. Irving 33 5/11 2/7 0/0 0 4 4 6 1 3 5 0 12 14 B. Griffin 21 3/5 1/1 3/4 1 4 5 3 2 2 2 1 10 16 A. Johnson 2 2/3 0/0 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 5 N. Claxton 23 0/1 0/1 0/0 1 8 9 2 2 2 0 1 0 13 R. Perry 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 B. Brown 21 4/7 0/0 1/1 1 3 4 6 3 1 2 0 9 15 T. Luwawu-Cabarrot 11 2/5 2/5 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 6 4 L. Shamet 21 7/14 6/11 0/0 0 0 0 1 1 1 2 0 20 13 Total 47/85 21/41 15/16 7 30 37 35 17 12 18 5 130 Hornets / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. McDaniels 32 3/8 1/4 5/6 1 1 2 1 3 4 4 0 12 9 C. Martin 35 2/6 0/1 2/3 3 2 5 5 1 2 3 1 6 11 M. Bridges 39 13/18 6/10 1/2 0 9 9 2 4 2 4 1 33 37 V. Carey Jr. 35 9/14 1/2 2/2 0 6 6 1 5 0 0 1 21 24 T. Rozier 40 12/21 2/9 1/2 1 5 6 10 0 1 4 0 27 30 C. Martin 30 3/10 1/5 3/3 1 4 5 1 2 1 0 0 10 10 B. Biyombo 8 0/0 0/0 1/2 2 1 3 2 2 1 2 0 1 4 N. Richards 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Wanamaker 16 1/5 0/2 0/0 0 1 1 3 1 1 2 0 2 1 G. Riller 2 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 Total 44/83 12/34 15/20 8 29 37 26 18 12 19 3 115

Toronto – Orlando : 113-102

Comme Pascal Siakam, OG Anunoby, Kyle Lowry et Gary Trent Jr. n’ont pas joué, les Raptors ont trouvé en Paul Watson Jr. un héros d’un soir. L’arrière a marqué 30 points, dont 20 dans le troisième quart-temps alors que la rencontre était jusqu’à alors serrée.

Avec ses six paniers primés de suite à cet instant de la rencontre, il va porter Toronto, qui va dominer le Magic dans ce quart-temps (38-19). Le break est fait et les Floridiens ne trouveront pas les ressources pour revenir dans le dernier acte. Victoire importante pour les Canadiens, qui sont désormais propriétaires de la 10e place de l’Est.

Raptors / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval C. Boucher 31 3/6 0/1 5/5 2 5 7 2 4 0 0 2 11 19 K. Birch 26 3/7 0/1 1/2 2 4 6 0 3 1 1 3 7 11 M. Flynn 34 3/12 0/4 0/0 1 2 3 8 2 1 1 0 6 8 F. VanVleet 23 3/11 0/6 0/0 0 1 1 6 2 1 2 2 6 6 P. Watson 26 10/13 8/11 2/2 0 4 4 1 3 1 1 1 30 33 F. Gillespie 22 5/8 0/0 0/0 1 6 7 0 4 0 1 0 10 13 Y. Watanabe 27 7/11 2/4 5/5 0 6 6 2 3 0 2 1 21 24 S. Johnson 21 5/8 3/5 0/0 1 5 6 2 3 2 3 1 13 18 R. Hood 17 2/6 1/3 2/2 0 0 0 1 0 0 0 0 7 4 D. Bembry 13 0/0 0/0 2/2 1 1 2 2 0 0 3 0 2 3 Total 41/82 14/35 17/18 8 34 42 24 24 6 14 10 113 Magic / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval C. Okeke 26 5/10 2/4 2/4 0 2 2 3 1 1 2 0 14 11 J. Ennis III 29 1/6 1/4 3/4 0 4 4 0 0 1 1 0 6 4 W. Carter Jr. 32 8/12 1/1 3/4 4 5 9 1 2 0 0 1 20 26 C. Anthony 29 6/12 3/5 4/5 1 6 7 5 3 0 2 0 19 22 G. Harris 27 0/7 0/2 7/8 0 1 1 4 2 2 2 1 7 5 D. Hall 16 0/0 0/0 1/2 0 1 1 3 0 1 1 1 1 5 R. Franks 2 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 C. Randle 19 2/7 1/5 1/2 0 2 2 0 3 1 0 0 6 3 R.J. Hampton 19 3/8 0/2 1/2 1 3 4 1 1 1 1 0 7 6 T. Ross 22 3/5 0/0 0/1 0 2 2 2 1 0 1 1 6 7 D. Bacon 17 6/9 0/0 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 12 13 D. Cannady 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Total 35/77 8/23 24/34 6 29 35 20 14 8 10 4 102

Chicago – Memphis : 115-126

Les deux formations à égalité à la fin du premier et du second quart-temps, tout s’est donc joué en seconde période. Jonas Valanciunas lance Memphis, Ja Morant suit avec un panier à 3-pts et Billy Donovan prend déjà un temps-mort pour éviter de se retrouver dans les cordes. Mais c’est déjà trop tard.

Dillon Brooks inscrit 15 points dans ce troisième quart-temps et les Grizzlies ont alors neuf points d’avance au début du dernier acte. Privés de Zach LaVine, les Bulls manquent encore leur démarrage de quart-temps et encaissent un 9-2. Memphis a mis ses pattes sur la fin de match et l’emporte sans trembler.