Sans Damian Lillard, Portland réalise le hold-up parfait à San Antonio

Touché à la cuisse, Damian Lillard est contraint de laisser sa place dans le cinq majeur à Derrick Jones Jr.

Le numéro 0 écarté, ses lieutenants doivent augmenter leur niveau de jeu et c’est ce que font Norman Powell (22 points) ainsi que CJ McCollum, qui se mettent en évidence. Malheureusement pour eux, les Spurs entament mieux cette rencontre en passant notamment un 7-0 construit grâce à la bonne exploitation des pertes de balle adverses.

Déjà en difficulté dans leur moitié de terrain, les Blazers accusent un premier retard à cause de la bonne entrée de Drew Eubanks (13-21).

Les Spurs insistent à l’intérieur

La troupe de Dejounte Murray expose les lacunes défensives de leurs adversaires en insistant beaucoup à l’intérieur. Une nouvelle fois dépourvus de défense, les Blazers s’en remettent une fois de plus au talent individuel de chacun. Les actions ne sont pas des plus limpides mais CJ McCollum ou encore Carmelo Anthony au buzzer limitent plutôt bien la casse afin de ne pas accuser un retard trop important. (28-31)

Anfernee Simons (16 points) apporte du sang neuf en sortie de banc et démontre à Terry Stotts qu’il a lui aussi sa place dans l’effectif. Toujours aussi à l’aise quand il s’agit d’aspirer les rebonds et de marquer, Enes Kanter (10 points, 13 rebonds) prend bien la relève d’un Jusuf Nurkic en difficulté. À défaut de bien défendre, le Turc continue ses chantiers offensifs qui permettent à ses coéquipiers de rester en contact des joueurs du Texas (42-42).

Nerveux, Carmelo Anthony (13 points) et Terry Stotts écopent rapidement d’une faute technique chacun. Et alors qu’on pensait Portland bien revenu dans cette partie, la défense des visiteurs prend un éclat se traduisant par un 15-6 orchestré principalement par DeMar DeRozan qui se montre beaucoup plus agressif qu’à son dernier match mais aussi par un Drew Eubanks (15 points) au plus que parfait concernant sa réussite au tir (48-57).

Une fois de plus, les Blazers entament mal le troisième quart-temps. Abusant de pick & roll avec Jakob Poeltl (17 points, 8 rebonds) ou Drew Eubanks, la formation texane se régale de la défense des Blazers avec Enes Kanter au poste 5. Mais les joueurs de l’Oregon ont de la ressource. S’ils vont compter jusqu’à 16 points de retard, les Blazers vont recoller au tableau d’affichage.

Le duo Powell-McCollum en sauveur

Tout d’abord, CJ McCollum enfile son costume de « go-to-guy » en l’absence de Damian Lillard. Le numéro 3 enchaine les drives avec une magnifique fluidité.

Autour de lui, Anfernee Simons se contente de shooter à 3-points alors que Powell et Kanter mettent aussi la main à la patte. Sur un ultime lay-up de Norman Powell en fin de quart-temps, les protégés de Terry Stotts ne comptent plus que deux points de retard avant l’explication finale dans les dernières douze minutes. (83-85)

On passe directement au money-time, moment durant lequel les Blazers ont fait leurs preuves à maintes reprises mais, cette fois-ci, le maitre en la matière n’est pas là. Ça n’empêche pas l’ensemble des acteurs de répondre présent. Powell et McCollum se mettent au niveau de DeRozan avant que ce dernier ne trouve du soutien en Derrick White (13 points) qui sanctionne de loin à deux minutes de la fin (101-104).

Mais le duo d’arrières ne lâche rien et porte leur franchise sur ses épaules en revenant d’abord à un petit point sur un tir mi-distance de CJ McCollum tout en déséquilibre, puis en profitant de l’interception de Robert Covington pour terminer de l’autre côté avec un contre illégal sur Powell, leur permettant de mener 107-106 à 22 secondes du terme. Les Spurs ont la balle de match mais ne réussissent pas à la convertir malgré trois shoots tentés grâce aux multiples rebonds offensifs de Poeltl (107-106).