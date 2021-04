En mode MVP, Joel Embiid stoppe la belle série des Clippers

Face à des Clippers toujours privés de Kawhi Leonard, les Sixers réalisent un début de match parfait. Défensivement, ils sont portés par Ben Simmons. Parfois agaçant par son arrogance, ce dernier assume toutefois ses propos quand il met les pieds sur le terrain. La pression qu’il met sur le porteur de balle permet aux cinq Sixers de défendre en avançant.

À l’image de leur leader australien, les Sixers sont sur les lignes de passe, ils ferment les intervalles et empêchent leurs adversaires de mettre leur jeu en place en attaque. C’est compliqué pour les Clippers qui, en plus de souffrir défensivement, n’ont aucune solution face à Joel Embiid de l’autre côté.

Ce dernier sort de deux grosses performances et il semble parti pour en réaliser une autre ce soir. Comme souvent, les Sixers s’appuient sur sa puissance poste bas et son touché poste haut. Quel début de rencontre de la part des hommes de Doc Rivers (20-3) !

Los Angeles laisse passer l’orage. Plus disciplinés en attaque, les Californiens peuvent compter sur leurs joueurs d’expérience pour ne pas paniquer. Rajon Rondo, Paul George et Marcus Morris prennent leurs responsabilités balle en main. Ils utilisent des situations de pick and roll afin de faire sortir Embiid de la raquette et d’avoir un accès au cercle plus simple.

Philadelphie se relâche un peu et les rotations de Tyronn Lue sont bonnes. Malgré ce beau retour, Furkan Korkmaz à 3-points permet aux Sixers de compter 11 points d’avance après 12 minutes (31-20).

Ben Simmons dicte le tempo

Rondo est aux Clippers pour apporter sa justesse dans ce genre de match. Sa vista permet aux siens de recoller sous la barre des 10 points (36-28). Mais les retours de Ben Simmons et Embiid sur le parquet changent la donne. Avec ses deux stars, Philadelphie est redoutable sur son jeu de transition avec la vitesse de l’Australien mais aussi sur jeu placé avec la puissance du Camerounais qui comme toujours provoque énormément de fautes (47-32).

De nouveau dans les cordes, les hommes de Tyronn Lue s’en remettent à Paul George mais aussi à un banc qui répond présent. Le QI basket de Nicolas Batum et l’expérience de Patrick Patterson font du bien aux Clippers en cette fin de première période. Malgré tout, Philadelphie a le match en main (59-47).

Les deux flèches de loin de Korkmaz confirment l’intention des Sixers de vite plier cette rencontre (65-51). Mais les deux actions réveillent surtout Paul George qui lui aussi montre qu’il est capable de prendre feu à 3-points. Deux énormes tirs qui font lever le banc des Clippers. Malgré un Joel Embiid toujours aussi soyeux en attaque, Philadelphie a baissé de pied en termes d’intensité. En défense, ils laissent trop les Clippers imprimer leur rythme et en attaque, le ballon bouge moins et ils ne scorent que sur des exploits d’Embiid ou de Simmons.

Parfois critiqué, Paul George prend ses responsabilités. En leader, il montre l’exemple et livre un énorme duel avec Embiid en cette fin de 3e acte. Les deux hommes marquent très (trop ?) facilement. Nicolas Batum à 3-points ramène son équipe à deux possessions à 12 minutes de la fin du match (81-77).

George vs Embiid, duel de superstars

Les Clippers ne se posent plus de questions en attaque. Dès qu’ils sont ouverts, ils prennent les tirs, et Reggie Jackson ou Patterson sont assez adroits pour faire mal à n’importe quelle défense. Pour la première fois de la rencontre, les Clippers prennent les devants (91-90).

Renvoyé dans la bataille, Joel Embiid sait qu’il va devoir faire gagner son équipe ce soir. C’est pour cette raison qu’il demande tous les ballons. Son fadeway ligne de fond relance les Sixers (92-91). Trouvé poste haut ou poste bas, il agresse sans cesse la défense californienne. En provoquant des fautes et donc des lancers-francs, il permet à son équipe de reprendre les commandes et surtout il agace ses vis-à-vis (101-96).

C’est cruel pour les Clippers qui ont montré de belles choses dans cette deuxième mi-temps, mais Philadelphie contrôle cette fin de rencontre. Trouvé par Ben Simmons, Korkmaz score avec la faute et pense offrir la victoire aux Sixers (104-98).

Mais les Clippers ne lâchent rien. Morris d’un alley-oop puis Batum à 3-points réduisent l’écart à un point et c’est de nouveau l’angoisse côté Sixers (104-103). Sur la ligne des lancers-francs, Danny Green assure (106-103). Balle d’égalisation dans les mains de Morris, mais Green défend bien et le joueur des Clippers ne peut pas trouver un tir propre. Philadelphie s’impose et garde la première place de la conférence Est.