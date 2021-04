Rudy Gobert et le Jazz renversent les Pacers mais perdent Donovan Mitchell

Meilleure équipe de la ligue et quasiment imbattable à domicile, le Jazz, sans absent majeur, est le grand favori de cette rencontre. Mais cette formation des Pacers, même privée de Myles Turner, veut assumer le fait d’être l’une de celles qui voyagent le mieux. Indiana n’a plus perdu loin de ses bases depuis fin mars.

Et les visiteurs ne tardent pas à confirmer cette dynamique sur le parquet de la Vivint Smart Home Arena. Malgré plusieurs ratés près du cercle, Domantas Sabonis réalise une très solide entame de rencontre face à Rudy Gobert. Il entraîne avec lui toute son équipe qui a clairement envie de courir et de faire la différence en transition.

Caris LeVert, Malcolm Brogdon et les autres en profitent pour se mettre en rythme et Indiana vire en tête après douze minutes (24-32). Lorsque les bancs respectifs prennent le relais, celui des Pacers prend le dessus grâce aux fixations de TJ McConnell et la grosse adresse extérieure de Goga Bitadze.

Le coup de chaud de Mitchell avant sa blessure

Jeremy Lamb apporte lui aussi sa pierre en attaque et Indiana semble vraiment bien dans son basket, au point de prendre jusqu’à 17 points d’avance (42-59) dans ce second quart-temps. L’impression exactement inverse pour le Jazz. Ersan Ilyasova marche après sa feinte à 3-points, Donovan Mitchell envoie une passe limite vers Rudy Gobert qui termine en tribunes…

Le même Mitchell finit par connaître un gros passage offensif à l’approche de la pause. L’arrière aligne ainsi 10 points de suite en alternant pénétration et tir extérieur. Mais ce coup de jus masque difficilement les maladresses du Jazz. Après un (rare) tir primé de Malcolm Brogdon à quelques secondes de la pause, Indiana parvient à récupérer le cuir sur la remise en jeu suivante et Caris LeVert sanctionne à son tour dans le corner, au buzzer (56-69). Utah a encore du pain sur la planche…

Indiana va maintenir ce matelas d’une dizaine de points d’avance dans le troisième quart-temps, avant le principal fait de jeu du match, avec la sortie sur blessure de Donovan Mitchell. L’effet de sa sortie sur le Jazz ? Finalement positive. Alors que Mike Conley vient de convertir à 3-points puis de lui lober un ballon au cercle, Rudy Gobert est celui qui va sonner la charge.

Rudy Gobert s’occupe de Domantas Sabonis

Averti plus tôt dans la rencontre d’une technique, après une faute sifflée sur Domantas Sabonis, le Français entame une jolie « block party ». Si Caris LeVert est d’abord renvoyé du cercle, c’est surtout le Lituanien qui souffre au poste. Rudy Gobert le contre très violemment une deuxième fois et Joe Ingles profite du jeu de transition pour marquer de loin (81-86). Grâce à sa tour de contrôle et des sursauts d’adresse de Georges Niang par exemple, Utah se rapproche dangereusement.

Indiana va tenir un temps dans l’ultime période mais, malgré la perte de son meilleur scoreur, Utah est trop solide. Tandis que Rudy Gobert aspire tous les rebonds, Bojan Bogdanovic confirme sa très belle soirée et le banc du Jazz, en premier lieu Jordan Clarkson, apporte finalement énormément. Indiana arrose à 3-points, ne cherche plus à trouver Domantas Sabonis et encaisse un 10-0 à trois minutes de la fin. Les visiteurs ne s’en remettront pas.

Deuxième victoire de suite pour le Jazz (42v-14d) qui se prépare à une double confrontation avec les Lakers à partir de la nuit prochaine. Les Pacers (26v-29d) se déplacent à Atlanta dimanche.