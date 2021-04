Karl-Anthony Towns et les Wolves font plier le Heat

Absent depuis deux matchs, un an après le décès de sa mère, Karl-Anthony Towns est de retour pour Minnesota, mais Jimmy Butler est déterminé en début de rencontre. Le « franchise player » de Miami est présent sur les lignes de passe, il finit les transitions, et il joue de l’épaule lorsqu’il doit faire avec un défenseur.

Dans son sillage, Minnesota est déjà à la ramasse (26-37) mais les remplaçants de Chris Finch font le boulot.

L’énergie est clairement du côté des Wolves, avec un Juancho Hernangomez intenable, alors que Naz Reid et Jarred Vanderbilt multiplient les rebonds offensifs. Heureusement que Trevor Ariza a le compas dans l’oeil à 3-points, car l’attaque de Miami est en travers, à l’image d’un Tyler Herro qui souffre encore.

Les deux équipes sont à égalité (61-61) à la pause mais avec Jimmy Butler remet un coup de collier à la fin du troisième quart-temps, bien aidé par Goran Dragic. Ce 15-5 permet au Heat de débuter le quatrième quart-temps avec un peu d’avance (88-93) mais l’entrée des remplaçants floridiens entraîne une nouvelle période de sécheresse offensive, au début du quatrième quart-temps, dont Naz Reid et ses camarades profitent immédiatement.

Bousculé par Jimmy Butler, Karl-Anthony Towns prend ensuite le match à son compte, profitant de son avantage physique sur Trevor Ariza pour multiplier les paniers. Minny est à +10 (112-102) à l’approche du « money time ».

Miami tente un dernier baroud, et alors que KAT doit rejoindre le banc avec six fautes, il n’est pas si loin de se concrétiser lorsque Jimmy Butler ramène son équipe à -4 (115-111) à 1 min 23 de la fin. Mais Anthony Edwards fait parler sa puissance face au All-Star adverse, et sert le précieux Jarred Vanderbilt qui met le couvercle.

Minnesota s’impose donc (119-111) et laisse la dernière place de l’Ouest à Houston, tandis que Miami enchaîne ses montagnes russes avec une troisième défaite de suite, qui les place à la 7e place de l’Est.