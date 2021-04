Retour à la maison réussi pour Julius Randle ! Considéré par certains comme un vrai MIP, l’intérieur des Knicks plante 44 points pour guider les siens jusqu’à la victoire sur le parquet des Mavs, devant famille et amis.

« Sérieux et concentré », Julius Randle a eu l’occasion de montrer ses progrès, ceux d’un « All-Star », désormais considéré comme un « franchise player » et qui s’est comporté comme tel cette nuit, répondant aux besoins de son équipe du début jusqu’à la fin pour assurer la victoire. Il a notamment inscrit 15 points en premier quart-temps, en adresse extérieure avec trois paniers à 3-points, et jeu en isolation. De quoi poser les bases d’une belle soirée.

« Il a trouvé du rythme rapidement, et quand son shoot est comme ça, ça devient juste très compliqué. On aurait dû rendre la tâche plus difficile à l’ensemble de l’équipe », a reconnu Rick Carlisle après la rencontre.

En confiance, l’ancien joueur des Lakers et des Pelicans a en effet pris le jeu à son compte, portant son équipe sur ses épaules avec notamment une fin de troisième quart-temps en boulet de canon, et un dernier panier en isolation devant Maxi Kleber pour terminer la travail.

Un moteur rugissant

Auteur de 44 points (16/29 au tir, 6/11 à 3-points), 10 rebonds, 7 passes, 1 contre et 1 interception, Julius Randle s’est comporté en leader et voilà les Knicks sur une série de cinq victoires, ce qui n’était plus arrivé depuis sept ans…

« Il s’est préparé pour ça, on ne peut pas l’ignorer », a souligné Tom Thibodeau au sujet de son joueur. « Je savais dans quel état d’esprit il était quand je l’ai rencontré cet été. J’ai déjà eu ce genre de joueurs d’impact par le passé, et ils ont tous pour point commun de se préparer extrêmement bien pendant l’été afin de pouvoir gérer la charge de travail qu’ils vont avoir. Quand on score et qu’on joue comme lui, on est rarement défendu uniquement par un défenseur, et il fait les bons choix. Son agressivité en début de match a donné le ton. C’est notre moteur ».

Les Knicks ont eu un coup de mou, mais sont revenus plus fort après avoir enchaîné cinq revers en six matchs. Sur les cinq dernières rencontres, Julius Randle a aussi tenu son rang. Plus que les chiffres, l’intérieur a tenu à souligner la détermination de son groupe, de bon augure pour la suite.

« On n’a jamais perdu confiance. On croit en notre plan de jeu, en nos coaches. Tout le monde veut entrer dans le moule et avoir confiance les uns envers les autres. Il y a toujours des hauts et des bas dans une saison, mais on a su reste solides, il faut maintenant continuer à bâtir sur cette série », a-t-il conclu.