À 28 ans, Juan Toscano-Anderson commence à s’imposer du côté des Warriors. Pour sa deuxième année dans la ligue, l’Américano-Mexicain enchaine les matchs afin de décrocher un contrat garanti à la fin de la saison.

Car, pour sa deuxième année du côté de San Francisco, le sophomore ne dispose toujours que d’un « two-way contract » l’autorisant à naviguer entre la G-League et la NBA.

Un « two-way contract » qui n’en a que le nom

Mais si Steve Kerr trouve qu’il ne joue pas comme un « two-way contract » typique, la franchise des Warriors ne pouvait que lui offrir cela.

Avec ses 450 000 dollars cette année, le joueur se trouve derrière des coéquipiers comme Alen Smailagic ou Mychal Murder, qui bénéficient eux d’un contrat garanti jusqu’à la fin de saison à hauteur de 1.5 million de dollars.

Non sélectionné à la Draft 2015, Juan Toscano-Anderson est parti jouer au Mexique durant trois ans avant de décrocher une place chez les Warriors de Santa Cruz. Et s’il a continué les allers-retours entre la NBA et son antichambre lors de la saison 2019/20, le natif d’Oakland s’est finalement imposé cette année dans la rotation de Steve Kerr à force de travail, comme l’explique Damion Lee, qui le côtoie depuis la G-League. « Le travail, le travail, le travail, ce gars a passé des heures et des heures sur son tir » rappelle son camarade.

Lors de la victoire face aux Cavs, la quatrième de suite (une première cette saison pour Golden State), l’ancien pensionnaire de G-League a réussi sa meilleure prestation en NBA avec 20 points (8/9), 7 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre. Considéré avant tout comme un défenseur à son arrivée, l’ailier se montre très adroit cette année, avec ses 59% de réussite au tir dont 44% de loin.

Parmi les joueurs qui ont fait le run en deuxième quart

Il ne joue pas du tout comme un gars en two-way contract » estime Stephen Curry. « Sa mentalité a toujours été de faire comme s’il appartenait à cette ligue. L’opportunité est là et il en profite pleinement. Vous adorez voir ça, compte tenu de son parcours et de ses deux ans ici. »

Mené d’un point à l’entame du deuxième quart-temps, à Cleveland, il va ainsi faire partie du groupe qui va créer un véritable écart afin que les Warriors rentrent au vestiaire avec 11 points d’avance.

Durant ce laps de temps, le joueur ne marque pas (il ne tente même pas un tir) mais joue très bien son rôle défensif. C’est pourquoi Steve Kerr l’a félicité en conférence de presse sur NBC Sports, alors que Juan Toscano-Anderson a terminé le match avec un +/- de +21 en 31 minutes de jeu.

« Il est un des joueurs en qui je crois vraiment. Il comprend bien le jeu. Il peut être considéré comme un sophomore mais il a 28 ans, il a été partout dans le monde, il comprend le jeu et c’est un compétiteur. Il était partout défensivement dans le second quart-temps et ça a changé pas mal de choses. »

Apprécié par le staff, il a notamment noué une relation amicale avec Ron Adams, un des assistants qui l’a pris en quelque sorte sous son aile. « Il représente beaucoup pour moi. J’apprécie beaucoup cet homme, il n’avait pas nécessairement besoin de faire ce qu’il a fait pour moi. Il l’a fait par gentillesse. Évidemment, c’est un coach et ça reste son job. Mais le temps passé en plus avec moi alors que je n’étais même pas un joueur sous contrat… Je n’étais pas un investissement en soi ni même un choix de Draft. Donc pour tout le temps supplémentaire qu’il passe avec moi, je le remercie et je lui en serai reconnaissant pour le reste de ma vie. »