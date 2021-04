Cavaliers – Warriors : le quatre à la suite pour Stephen Curry et Golden State

Avec le retour de Collin Sexton, les Cavaliers sont au complet et ils prennent le meilleur départ. Isaac Okoro attaque Stephen Curry, et le double MVP est beaucoup moins chaud que lors des derniers matchs. Il rate ainsi ses six tirs extérieurs du premier quart-temps, et Cleveland en profite pour prendre l’avantage.

Mais une fois n’est pas coutume, c’est le banc de Steve Kerr qui a ramené l’équipe dans le match. Ça coupe dans tous les sens, ça partage le ballon, ça décale le shooteur démarqué à 3-points… C’est vraiment le jeu des Warriors, mis en place par Steve Kerr, qui s’installe petit à petit, avec Juan Toscano-Anderson qui fait un bien fou et ne rate rien.

La troupe de J.B. Bickerstaff est dépassée par les mouvements et l’énergie adverses, alors même que Stephen Curry n’a toujours pas réussi un 3-points.

À la mi-temps (52-63), le meneur est à 0/7 de loin et il est donc allé chercher ses points dans la peinture. Collin Sexton (16 points) et Darius Garland (12 points à 4/12) alimentent la marque pour la franchise de l’Ohio mais le collectif de Golden State est en place, avec un Andrew Wiggins (14 points, 3 rebonds, 4 passes) très précis.

« Chef Curry » retrouve la recette au bon moment

Cleveland parvient toutefois à recoller dans le troisième quart-temps, suite notamment à un gros passage de Taurean Prince. Golden State n’a plus que 4 points d’avance (75-79) mais Juan Toscano-Anderson s’illustre encore une fois, alors que Stephen Curry brise sa maladresse de loin pour repousser les Cavs.

Sans Stephen Curry et Draymond Green, Andrew Wiggins, Jordan Poole, Kevon Looney et compagnie font le travail, et lorsque Collin Sexton puis Darius Garland ramènent leur équipe sous les 10 points (94-103) à l’approche des quatre dernières minutes, c’est Stephen Curry qui vient remettre deux 3-points pour rassurer tout le monde.

Golden State s’impose donc (119-101) avec 33 points de Stephen Curry, qui dépasse donc les 30 points pour la 9e fois de suite, soit la meilleure série de sa carrière, malgré sa maladresse de loin (4/13). Le meneur a ainsi été bien secondé par ses « role players », Andrew Wiggins (23 points, 6 rebonds, 6 passes) et Juan Toscano-Anderson (20 points à 8/9 au tir, 7 rebonds, 3 passes) ayant été parfaits. De quoi engranger une quatrième victoire de suite pour revenir à l’équilibre (28v-28d) et mettre la pression sur Memphis pour la 8e place de l’Ouest…