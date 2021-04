Hawks – Bucks : retour gagnant pour Giannis Antetokounmpo

Le match à peine débuté, les Hawks allument déjà de loin, sans vraiment de réussite. Clint Capela ferme très bien l’accès à la peinture, mais Brook Lopez lui pose déjà des problèmes en l’obligeant à s’écarter, comme sur ce tir à 3-points pris à neuf mètres. Résultat, Jrue Holiday a des ouvertures vers le cercle, et les Bucks sont devant (18-14). Au relais de Capela, Onyeka Okongwu fait beaucoup de bien pour la protection du cercle, et Bogdan Bogdanovic soigne ses statistiques dans ce premier quart-temps.

Trae Young dans un jour sans

Le shooteur serbe est en grande forme, et il sanctionne à chaque fois qu’on lui laisse un petit espace. Malgré ça, le collectif de Milwaukee est un cran au-dessus, et les joueurs de Mike Budenholzer conservent leur avantage (33-29). La « second unit » d’Atlanta a de l’énergie à revendre, mais Giannis Antetokounmpo commence à mettre la machine en marche. A ses côtés, Lopez est dans un grand soir, tout commet Bryn Forbes qui brille par son efficacité des deux côtés du parquet. L’ancien Spur marque à 3-points, puis il vole deux ballons sur Trae Young, qui n’arrive toujours pas à se mettre dans son match. Jeff Teague se transforme en joker de luxe pour inscrire huit points de suite. À la pause, les Bucks ont déjà fait le break (64-52).

Alors qu’il n’a toujours pas inscrit le moindre point, Young démarre cette seconde période par… un air ball et un ballon perdu. Le meneur All-Star est complètement à la rue, mais il continue d’allumer de loin pour débloquer son compteur. Capela gobe rebond sur rebond, et Bogdanovic porte l’attaque des siens sur ses épaules bien accompagné par un Solomon Hill qui ne se prive pas de planter de loin. Young marque enfin, et les deux formations sont à égalité (71-71).

Khris Middleton tue tout suspense

Le duel Lopez-Capela fait des étincelles, et le pivot suisse est encore le plus actif côté Atlanta. En face, Connaughton est ultra précieux et il met en difficulté Lou Williams. Globalement, les seconds couteaux de Milwaukee font un solide travail, à l’image de Bobby Portis qui met au supplice le rookie Okongwu. Fidèle à lui-même, P.J Tucker se jette sur tous les ballons, et avant d’attaquer la dernière ligne droite, les Bucks ont repris le large (94-82).

Alors qu’on attend un baroud d’honneur des Hawks, c’est Milwaukee qui enfonce le clou. Portis prend des rebonds offensifs un peu trop facilement, et Khris Middleton envoie deux flèches de loin. Pour ne rien arranger, Antetokounmpo va chercher des fautes près du cercle, et les Hawks sont asphyxiés, à deux doigts de la rupture à six minutes du terme de la partie (111-94). Nate McMillan tente un dernier coup en faisant entrer tous ses scoreurs, mais la messe est dite. Le Greek Freak peut s’asseoir et plaisanter avec son frère. Milwaukee s’impose 120-109 sur le parquet de l’une des meilleures équipes de cette deuxième partie de saison. La rentrée d’Antetokounmpo est rassurante, et c’est une 3e victoire de suite.