Un parfum de Detroit chez les Clippers

Avec 11 points d’avance face aux Clippers, les Pistons ne sont pas passés loin de la victoire. Malheureusement pour eux, les hommes de Dwane Casey ont subi leur deuxième défaite en quelques jours face aux hommes de Tyronn Lue.

Déjà punis par un Marcus Morris à 33 points au premier match, Detroit a subi le coup de chaud d’un autre ancien de la maison, Reggie Jackson.

Pour Dwane Casey, les Clippers sont un peu « le Detroit de l’Ouest »

Alors qu’ils étaient devant au tableau d’affichage, la franchise du Michigan a encaissé un 18-5 fatal dans les quatre dernières minutes. Homme du match, Reggie Jackson a marqué 10 points sur les 180 secondes restantes, dont le panier de l’égalisation et celui de la gagne.

Avant cette rencontre au dénouement, Dwane Casey a en tout cas rendu hommage à ses anciens joueurs. « C’est le Detroit de l’Ouest. Quand tu joues contre des anciens joueurs, c’est bon de les voir, tu es heureux… de la manière avec laquelle ils évoluent ensemble dans leur équipe mais le soir venu, tu veux leur botter le derrière. »

Malgré les nombreux absents côté Clippers, les hommes de Tyronn Lue ont arraché une septième victoire d’affilée, et c’était l’occasion pour les seconds couteaux de briller. « Nous avons une bonne équipe » souligne Luke Kennard, lui aussi arrivé de Detroit. « Nous avons un effectif riche. Nous avons des gars qui savent jouer. »

Auteur de 17 points et 10 rebonds, l’ancien shooteur des Pistons trouve sa place dans le collectif des Clippers après un début d’exercice en dents de scie. Transféré en novembre dernier, Luke Kennard a prolongé son contrat peu de temps après avoir posé ses bagages à Los Angeles. Un contrat que les Pistons n’avaient pas les moyens de lui offrir…

« Le business prend parfois le dessus. Mais Luke va avoir une grande carrière dans la ligue pendant un long moment. C’est un gros scoreur dans les moments importants » estime Dwane Casey. « C’était plus une question de contrat… un choix financier pour lui et nous, mais Luke est un vrai joueur. Il est très bon sur les picks&roll, il est malin. Une de ses forces que les gens oublient, c’est sa qualité de passe. Et c’est un excellent shooteur à 3-points. »

Le renouveau de Reggie Jackson

Mais la nuit dernière, le grand bonhomme fut Reggie Jackson. Longtemps blessé à Detroit après une bonne première saison, le meneur profite des blessures de Patrick Beverley pour enchainer les matchs et les performances. Depuis une vingtaine de rencontres quasiment disputées toutes comme titulaire, il tourne à 14 points de moyenne avec de très bons pourcentages : 48% d’adresse générale, 47% à 3-points et 87% aux lancers-francs.

« Celle-ci était pour mes coéquipiers. Ils m’ont encouragé à continuer, à me concentrer sur la prochaine action et à croire en moi. Ils m’ont fait confiance, je les remercie » commente le héros du soir. « Dès que nous sommes rentrés au vestiaire, j’ai passé mon temps à les remercier. C’était dur pour moi de ne pas être en confiance, et la manière avec laquelle ils m’ont poussé m’a porté tout au long du match. »

Témoin des problèmes physiques de son joueur quand il est arrivé à Detroit, Dwane Casey est aussi satisfait de le voir à 100% de ses moyens.

« Il était énervé par ses problèmes physiques alors que nous avions besoin d’aide, et qu’il revienne. Mais tu ne peux pas forcer un jeune joueur comme ça à revenir donc c’était frustrant pour tout le monde » se souvient le coach de Detroit. « Mais il a insisté et il a travaillé sans relâche en allant voir des spécialistes. »

Alors qu’il le décrit comme un « super gars qui apporte de la joie quand il rentre dans le vestiaire », Dwane Casey ne peut qu’être heureux du renouveau de son ancien meneur.

« Il a pris un nouveau départ chez les Clippers et c’est bien pour lui. Ça l’a probablement rendu humble. Le fait de savoir qu’on n’est pas éternel dans cette ligue, que tout peut s’arrêter à tout moment si on a des problèmes de santé. Je pense que ça a déclenché quelque chose chez lui. En tout cas de l’extérieur, ce serait mon point de vue parce que je vous le garantis, il ne prendra rien pour acquis et aucun joueur ne le devrait. »