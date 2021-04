Stan Van Gundy pas surpris par la réussite des Knicks de Tom Thibodeau

Encore raté ! Les Pelicans n’arrivent décidément pas à faire une série. Leur dernière en date s’est arrêtée à trois victoires cette nuit après un revers face aux Knicks qui a rappelé ses lacunes au groupe de Stan Van Gundy, dans l’état d’esprit des deux côtés du parquet notamment (106-116).

Un mini-camp d’entraînement bénéfique

Alors que les New-Yorkais, actuellement sixièmes à l’Est, sont en passe de réaliser ce que les Pelicans, onzièmes à l’Ouest, se préparent à rater, à savoir participer à la « postseason », peut-être même sans passer par un barrage, Stan Van Gundy en a profité pour tirer son chapeau à son homologue, Tom Thibodeau.

L’ancien coach de Chicago et Minnesota a en effet su tirer le maximum de son groupe en apportant sa patte et sa rigueur dans l’objectif de renouer avec les playoffs, après sept ans de disette.

Pour Stan Van Gundy, le petit plus des Knicks a été d’avoir pu organiser un mini-camp de deux semaines fin septembre et d’avoir installé une stabilité sur le plan tactique.

« Tom a eu ce petit camp d’entraînement supplémentaire pendant l’été avec sa bulle pour commencer à mettre les choses en place, donc il a eu un peu plus de temps », a déclaré SVG au New York Post. « Ils ont ensuite continué à faire la même chose toute l’année. Ça aide vraiment les gars quand les joueurs jouent dans le même système toute l’année. La continuité est une chose utile. Tom est un grand entraîneur et ils ont été en mesure d’apprendre ce système et de le répéter, du camp d’entraînement jusqu’à la saison ».

Une équipe à sa place à l’Est

Arrivé officiellement à la tête de l’équipe de New Orleans le 22 octobre dernier, Stan Van Gundy aurait sans doute aimé bénéficier de temps supplémentaire pour mieux préparer son groupe.

Mais le stratège des Pels a également loué la qualité des joueurs à la disposition de Tom Thibodeau, emmenés par un Julius Randle qui a répondu en leader (32 points, 8 rebonds, 5 passes décisives) et qui reflète bien la philosophie de son coach dans la dureté. « Un retour aux années 1990 avec des matchs à faible score », résume SVG.

« Je ne suis pas vraiment surpris. Je ne sais pas pourquoi tout le monde est surpris. Si vous regardez l’Est, leur talent correspond certainement à celui du milieu de la conférence », a-t-il ajouté. « Je ne regarde pas l’équipe en me disant qu’elle n’a personne. Leur talent est très bon comparé au milieu du peloton de l’Est. Sur ce match, ce sont les cinq 3-points de Julius Randle qui nous ont fait mal. La différence dans le match, c’est le tir à 3-points. Notre réussite à 3 points n’a pas été à la hauteur ».

Les Knicks et les Pelicans se retrouveront dès dimanche, au Madison Square Garden cette fois.