Andre Drummond cherche sa place dans l’attaque des Lakers

Auteur d’une sortie remarquée lors de la belle victoire à Brooklyn, Andre Drummond a depuis perdu pied. Cette nuit, il n’a inscrit que 4 points à 2/7 aux tirs face aux Hornets, et il n’avait inscrit que trois points la veille face aux Knicks. Même s’il n’a jamais été un très grand attaquant, Andre Drummond tourne à 14.5 points de moyenne en carrière, et pour l’instant, la greffe a du mal à prendre chez les Lakers.

« En attaque, c’est sans doute le pire passage de ma carrière » a-t-il réagi après la victoire à Charlotte. « Je cherche encore des solutions. Je ne veux pas que cela me sorte du match. Je sais pourquoi je suis là, et c’est pour aider en défense. En attaque, ça viendra… »

« On ne peut pas attendre de nous de la cohésion lorsqu’on ne sait pas avec qui on jouera chaque soir »

Pour l’ancien pivot des Pistons, les retours de LeBron James et d’Anthony Davis lui seront utiles. « Je pense que collectivement, on va trouver des solutions quand les gars seront de retour » poursuit Andre Drummond sur ESPN. « Car il ne faut pas oublier qu’on joue avec un cinq différent chaque soir, et on ne peut pas attendre de nous de la cohésion lorsqu’on ne sait pas avec qui on jouera chaque soir. Donc, on se concentre sur la défense, et ça nous permet de nous projeter vers la victoire. »

Pour Frank Vogel, les absences de LeBron James et Anthony Davis sont effectivement préjudiciables car ce sont des « playmakers », mais il retient aussi la qualité des défenses de New York et Charlotte.

« Il s’agissait de deux rencontres avec des défis compliqués. Face aux Knicks, il s’agissait d’une défense qui ne laisse vraiment aucune liberté et qui nous a empêchés de servir nos intérieurs. Ce soir, Charlotte a défendu en zone tout le match. On joue en zone pour empêcher le jeu au poste, et ainsi écarter des joueurs comme Montrezl et Drummond. On doit simplement prendre ce que la défense nous donne, et ce soir, il y avait beaucoup de shoots au large, beaucoup de « drive and kick », et ça n’a pas permis à Drum’ de marquer beaucoup de points. »

« Il y a une différence énorme entre jouer au basket, et jouer pour gagner »

Pour Kyle Kuzma, il n’y a pas besoin de paniquer, ni de modifier les systèmes. Andre Drummond passe par une période d’adaptation, et il découvre aussi, pour la première fois, les exigences d’une équipe qui vise le titre.

« Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Rome ne s’est pas faite en un jour… Je pense que pour lui, c’est un ajustement important. Quand on y pense, il n’a jamais été vraiment coaché dans sa carrière, à Detroit et Cleveland, et il arrive ici chez le champion en titre. C’est dur. Il y a une différence énorme entre jouer au basket, et jouer pour gagner. Il le gère bien, et c’est une période d’adaptation, et je pense qu’une fois que nos deux monstres reviendront, ce sera bien plus facile pour lui. »