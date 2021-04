Andre Drummond affiche sa puissance

Contre les Nets, certes privés de James Harden mais avec le duo Durant-Irving, les Lakers d’Andre Drummond tiennent leur match référence. En effet, l’ancien Piston a joué un grand rôle lors de la large victoire de Los Angeles.

Dans ce succès marqué par les expulsions de Dennis Schröder et de Kyrie Irving, Andre Drummond a ainsi rappelé à tout le monde la place qu’il peut occuper dans la raquette.

De nouveau scoreur

Agressif, le pivot a ainsi fait vivre une soirée très compliquée à LaMarcus Aldridge en défense, comme sur cette action du troisième quart-temps, lorsque le Laker l’a enfoncé pour terminer avec le panier plus la faute… qu’il célébrera avec une main au ras du sol, comme pour montrer que son adversaire est trop petit pour défendre sur lui.

« C’était une bonne action » apprécie Andre Drummond. « Et je ne suis pas du genre à rabaisser les adversaires. C’était dans le feu de l’action. C’est ma signature que je fais quand je marque sur quelqu’un avec la faute donc ça n’a rien de personnel contre LaMarcus. Peu importe qui est en face, je fais ça. Que le joueur soit plus grand que moi ou pas, je continuerai de faire comme s’il était plus petit. »

De ce fait, LaMarcus Aldridge mesure en fait trois centimètres de plus qu’Andre Drummond (2m11 contre 2m08) mais pèse par contre 13 kilos de moins (113 kg contre 126kg) et cette différence s’est vue sur cette action qui a eu le mérite de faire lever LeBron James ainsi qu’Anthony Davis de leurs chaises.

Des séquences intéressantes pour le coach de Los Angeles qui voit là une option supplémentaire. « Il peut faire ça contre les pivots adverses. Il peut les battre avec son physique sur du jeu au poste ou sur du drive […] et il peut aussi tenir son joueur de l’autre côté en défense sur du pick&roll notamment. C’est un « two-way player » et c’est bon signe de le voir évoluer en tant que leader comme il l’a fait ce soir. »

Sans les deux superstars, Kyle Kuzma, Wes Matthews, Marc Gasol puis Dennis Schröder deux minutes après le retour des vestiaires, Andre Drummond s’est montré particulièrement concerné afin de montrer la marche à suivre à ses coéquipiers pour aller chercher cette victoire de prestige.

Vocal auprès de ses partenaires

En effet, le joueur de 27 ans a voulu remotiver ses troupes après l’exclusion de Dennis Schröder. Son équipe a ainsi construit sa victoire entre l’exclusion de son meneur et la sortie du pivot en passant de 66-62 à 88-73.

« Oui, j’ai réuni les gars après l’exclusion de Dennis et je leur ai dit : ‘Écoutez, on ne peut pas jouer comme ça. Nous ne pouvons pas leur permettre d’avoir le momentum maintenant. On doit verrouiller en défense, ne pas s’inquiéter de l’attaque parce qu’ils vont revenir avec le couteau entre les dents après ce qu’il vient de se passer.’ Donc on y est allé, on a bien défendu et on a pris soin de notre attaque » explique-t-il.

Frank Vogel ne pouvait donc qu’être ravi de l’attitude de son nouveau pivot. « Oui je pense que c’est un excellent signe qui arrive très tôt en ce qui concerne son leadership par rapport à ce groupe. Nous voulons que chacun s’affirme. Ce n’est pas juste LeBron et AD, et le voir s’affirmer si tôt est un très bon signe pour nous. »

En compilant 20 points (8/15 au tir), 11 rebonds et 3 interceptions en seulement 22 minutes, l’intérieur a en tout cas montré l’impact qu’il pouvait avoir, lorsque LeBron James et Anthony Davis reviendront.