Une victoire référence pour les Lakers sans le duo LeBron James – Anthony Davis

Comme lors du premier duel en février dernier, gagné par les Nets, l’affiche Brooklyn – Los Angeles a été gâchée par les trop nombreux absents de marque des deux côtés. Néanmoins, les Nets sont habitués à faire sans leurs stars et les Lakers ont pris leur revanche.

Le faire à l’extérieur sans Anthony Davis, LeBron James, Kyle Kuzma, Wesley Matthews et Marc Gasol, et en encaissant seulement 101 points, c’est notable pour Frank Vogel.

« Je le dis depuis le début de saison, je le répète : quand on défend, on se donne toujours une chance », constate le coach des Lakers à ESPN. « Je suis très fier de ce groupe. Quand on a des absents et qu’on affronte un fort adversaire comme les Nets, on peut être un peu débordé et douter de pouvoir l’emporter. On savait que si on gagnait, ce serait une de nos meilleures victoires de la saison. J’en suis très heureux. »

L’effort fut collectif avec pas moins de huit joueurs à plus de 10 unités et une défense qui a limité les Nets à leur plus petit total de points (101) depuis huit matches et à un affreux 18% de réussite à 3-pts.

« J’ai appris quelque chose de ce match », assure le nouveau venu Andre Drummond, auteur de son meilleur match avec Los Angeles en compilant 20 points et 11 rebonds. « Dans ce vestiaire, on a un paquet de gars qui sont des durs. Peu importe l’adversaire et les joueurs présents sur le terrain, ils se battent. Peu importe les minutes qu’ils ont, ils donnent le meilleur. Et c’était très fun. »

Le tournant du match semble avoir été l’accrochage entre Kyrie Irving et Dennis Schroder en troisième quart-temps. Les deux joueurs ont échangé quelques mots et les arbitres ont sorti les fautes techniques pour les exclure. L’embrouille était légère et le match alors serré, mais les Lakers ont ensuite passé un 57-33 qui a tué Brooklyn.

« Je pense que ce n’était pas nécessaire », a estimé l’Allemand après la rencontre, en parlant de son expulsion. « C’est malheureux de devoir laisser mon équipe livrer à elle-même. Je ne sais même pas ce que j’ai fait, mais j’ai été expulsé et je me suis excusé auprès de mes coéquipiers pour ça. »