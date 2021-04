Kyrie Irving et Dennis Schröder expulsés pour la première fois de leur carrière

Auteurs respectivement de 18 et 19 points à la mi-temps, Kyrie Irving et Dennis Schröder semblaient bien partis pour réussir un carton au scoring, à l’occasion du choc entre les Nets et les Lakers. Deux fautes techniques et une expulsion en ont finalement décidé autrement.

En tout début de troisième quart-temps, les deux meneurs ont commencé à s’échanger des mots doux après que Kyrie Irving ait fait faute sur Dennis Schröder. Séparés par un arbitre, ils ont alors écopé chacun d’une faute technique pour cet accrochage.

Sauf que Kyrie Irving et Dennis Schröder, connus pour ne jamais reculer devant un adversaire, ont ensuite continué à s’invectiver à distance, avec leurs coéquipiers au milieu d’eux. Résultat : les deux joueurs ont chacun reçu une nouvelle faute technique, synonyme d’expulsion. Avant cette nuit, ils n’avaient jamais été expulsés en cours de match, en plus de 500 apparitions en NBA.

À noter qu’à la suite de cette double expulsion, survenue à 66-62 en faveur des Lakers et qui a valu à Kyrie Irving de balancer son maillot dans les tribunes du Barclays Center, les champions en titre ont infligé un 60-39 aux Nets pour l’emporter, à l’arrivée, d’une vingtaine de points (126-101).