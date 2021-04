Le collectif des Lakers impose sa loi chez les Nets

Certes affaiblis, ce sont les Lakers qui démarrent en trombe dans cette rencontre, grâce à une réussite insolente à 3-points et une belle domination dans la peinture. Très vite menés d’une dizaine de points, les Nets souffrent face au collectif et à la défense adverse (20-11). Si l’ouverture progressive des bancs permet ensuite à Brooklyn de retrouver des couleurs en attaque, Los Angeles ne faiblit pas non plus offensivement et reste ainsi solidement installé aux commandes, après un quart-temps (33-25).

Dans le deuxième acte, Dennis Schröder confirme son bon début de match en aidant les Lakers à conserver leur avantage, à coup de pénétrations, 3-points et lancers-francs. En face, les Nets s’efforcent de recoller grâce à l’efficacité de son duo Kyrie Irving – Nic Claxton. En vain (49-41). Il faut alors attendre le retour en jeu de Kevin Durant, et LaMarcus Aldridge, pour voir Brooklyn signer un « run » de 17-3, revenir à égalité puis passer devant. Sans paniquer, Los Angeles et Dennis Schröder se remettent à exécuter proprement leurs systèmes pour virer en tête, à la mi-temps (61-58).

Si ce mano-a-mano entre Nets et Lakers se poursuit d’abord au retour des vestiaires, le ton monte surtout entre les deux équipes. En témoigne cet accrochage entre Kyrie Irving et Dennis Schröder, qui aboutit tout simplement sur une expulsion des deux joueurs ! Les champions en titre compensent alors leur absence de véritable créateur en s’appuyant sur une adresse chirurgicale à 3-points. Suffisant pour récréer un écart significatif au tableau d’affichage (81-69).

Une double expulsion aux allures de déclic pour les Lakers

En phase avec leur shoot extérieur, Markieff Morris et Kentavious Caldwell-Pope font ensuite grimper l’écart de Los Angeles à +17. Une avance que les remplaçants des « Purple & Gold » parviennent à conserver après trois quarts-temps, malgré les efforts de la « second-unit » de Brooklyn pour recoller au score (92-77).

Dans le dernier acte, Ben McLemore se chauffe à 3-points avec trois réussites consécutives et, dans le sillage de leur nouvelle recrue, les Lakers passent la barre des 20 points d’écart. En pleine confiance depuis la double expulsion, les joueurs californiens se mettent progressivement, puis définitivement, à l’abri avec Talen Horton-Tucker (109-87). Sans surprise, la deuxième partie de ce quatrième quart-temps s’apparente à un long « garbage-time », à l’issue duquel la franchise de Los Angeles l’emporte dans les grandes largeurs, à Brooklyn (126-101).

En démonstration collectivement, les Lakers terminent à l’arrivée avec huit joueurs à 10 points ou plus, parmi lesquels Andre Drummond (20 points, 11 rebonds), Dennis Schröder (19 points, 4 passes), Ben McLemore (17 points) ou encore Talen Horton-Tucker (14 points, 11 passes). Du côté des Nets, Kevin Durant (22 points, 7 rebonds, 5 passes) a été le plus en vue à la sortie de Kyrie Irving (18 points).