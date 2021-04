Le MVP de la nuit | Jayson Tatum reste sur son nuage

Et dire que Jayson Tatum assure ne pas être encore à 100%… « J’en suis proche, très proche », assure l’ailier des Celtics, après son match sur le parquet des Blazers. Touché par le Covid-19 en janvier, Jayson Tatum raconte que depuis, il utilise un inhalateur avant les matches, un appareil auquel il n’avait jamais eu recours jusqu’ici.

« Je me sens très bien maintenant. Se débarrasser du Covid est un long processus au niveau du souffle et de la condition physique, mais je me sens vraiment très bien. »

Ses performances du moment le prouvent. Cette nuit encore, il a inscrit 32 points avec un minimum de déchets dans le jeu (10/17 aux tirs et 3 pertes de balles), avec 9 rebonds et 5 passes.

Il a surtout converti le tir le plus important de la rencontre, avec un « step-back » à 3-points en tête de raquette face à CJ McCollum, à huit secondes de la fin. « Tatum a rentré un gros tir en fin de match, on doit lui tirer notre chapeau », salue Carmelo Anthony, très bon aussi avec ses 25 points.

« Melo est l’une de mes idoles. Avec Kobe, c’est l’un des joueurs à qui je voulais ressembler »

En bons connaisseurs de la question, Damian Lillard et Melo ont d’ailleurs noté la progression du joueur des Celtics dans son attitude « clutch ». Des compliments appréciés par Jayson Tatum.

« J’étais encore au lycée lorsqu’ils étaient dans la ligue. J’ai un profond respect pour ce qu’ils ont accompli, en particulier ce que Dame a fait ces dernières années, et c’est remarquable. Melo est l’une de mes idoles. Avec Kobe (Bryant), c’est l’un des joueurs à qui je voulais ressembler. Ce respect signifie beaucoup venant de gars que j’avais l’habitude d’admirer, encore aujourd’hui. »

Jayson Tatum, selon qui les Celtics avancent dans la « bonne direction » après cette quatrième victoire de suite, force le respect en ce moment. Il a récemment été élu joueur de la semaine après sa performance à 53 points.

Son coach Brad Stevens note que c’est déjà à la même période de la saison que, l’an passé, il avait décollé un peu plus. « Et c’est ce que vous pouvez voir sur ces dernières semaines. » Depuis quatre matches, il affiche 34.5 points de moyenne (52% aux tirs), 10 rebonds et 4 passes de moyenne.