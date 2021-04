Un coloris plus classique pour la « Z Code »

La sortie de la première chaussure signature de Zion Williamson est l’un des événements attendus de cette fin de saison dans le monde des « sneakers ». Après avoir bataillé pour récupérer le phénomène de la génération à venir dans son écurie, Jordan Brand a dévoilé un premier modèle au début du mois, très colorée, d’aucuns diraient « flashy », faisant peut-être référence à la Louisiane.

Une nouvelle version plus sobre a été dévoilée, pour laquelle les inscriptions et couleurs ont laissé place à un modèle majoritairement noir et blanc, avec trois touches de bleu clair au niveau de la semelle. Le « Jumpman » sur la languette et le terme « Zion » présent sur le talon ressortent en couleur or.

Toujours pas de nouvelles quant à la date de sortie de la « Z Code », alias « Zion 1 », à la différence de son prix, déjà connu (130 dollars).

(Via SneakerBarDetroit)

