Les premières images de la Z Code, la chaussure signature de Zion Williamson

All-Star et auteur d’une incroyable série de matches à plus de 20 points, Zion Williamson s’impose comme l’un des phénomènes de la nouvelle génération, et Jordan Brand a décidé de lui concevoir sa propre chaussure signature, la Z Code. Selon DJ Folk, elle sortira courant avril et elle coûtera 130 dollars, soit le tarif de la Why Not Zer0.3 de Russell Westbrook.

Pour l’instant, la marque n’a pas communiqué sur le modèle et il faut se contenter des premières photos avec un look très bariolé, une tige « mid » et la présence d’un logo ZW sur la semelle gauche.

(via SoleCollector)

