Jordan Brand : la première signature de Zion Williams s’appellera « Z Code »

Ce n’est pas pour tout de suite, mais Zion Williamson va avoir sa propre chaussure dès sa deuxième saison. Elle a même déjà un nom et un prix.

Sur Twitter, DJ Folk a révélé que la ligne sera baptisée « Z Code », en référence évidemment au prénom du joueur. La première chaussure est attendue pour avril 2021, dans une teinte noir/or/blanc qui sera proposée à 130 dollars.

Ces derniers mois, Zion Williamson était notamment le principal ambassadeur de la Air Jordan 34, dont plusieurs coloris avaient été imaginés spécialement pour lui.

